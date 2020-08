¿Cuál es la postura de Colón sobre la fecha de los Clásicos?

"Primero fue en la intimidad del Zoom. Ahí, en la reunión de la llamada Comisión de Competencia de la Liga Profesional de Fútbol, coordinada por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, se tocó el tema del nuevo torneo y los representantes de River y de Boca coincidieron: 'No queremos que haya fecha de clásicos'", informó Olé en las últimas horas. Pero la pregunta es, ¿qué opina Colón de esta posibilidad?

Mientras que el mismo medio, sin mencionar a Colón, indica: "Más allá del desgaste emocional que trae un partido de estas características en este año tan complicado y con meses muy apretados por delante, la realidad es que hay una historia detrás. Una historia que tiene a la TV y al reparto de dinero como principales protagonistas".

Para Colón el nuevo torneo será muy diferente al anterior, sea cual sea la decisión de jugar o no la fecha de clásicos. Es que ya no tendrá la "soga al cuello" con los promedios del descenso e incluso dicho certamen no tendría ninguna incidencia para cuando vuelvan a tener validez en 2022.

Pero hay una postura muy firme, que dio a conocer Dale, dale deportivo, de Aire de Santa Fe, en torno a cuál es el pensamiento de algunos dirigentes de Colón en torno a la fecha de clásicos, que es el gran dilema que reina entre los dirigentes para terminar de definir cómo se jugará el nuevo torneo.

Lo concreto es que más allá que se decida por no jugar la fecha de clásicos, los mismos podrían darse en una segunda ronda del certamen, cuando los equipos se discriminen entre los que irán por el Campeonato (los 12 primeros de los seis grupos -1° y 2°-) y por el Repechaje (los 3° y 4° de cada grupo). Incluso, si caen en diferentes zonas podrían encontrarse en una final (entre el perdedor de la final de la Campeonato y el ganador de la Repechaje) para definir el boleto a la Sudamericana.

En torno a Colón, lo que se desprende del pensamiento que tienen algunos dirigentes, es que no ven con buenos ojos la chance de jugar en este contexto, en condición de local, que se originó con la pandemia del coronavirus.

Es que hay una disposición desde la Liga Profesional (ex-Superliga) que la fecha de clásicos se van intercambiando las localías con cada edición de un nuevo torneo. Es decir que en la temporada 2019-2020 se jugó en cancha de Unión (fue victoria del Tatengue por 1-0), con lo cual si hay fecha de derbys el mismo debería jugarse en el Brigadier López.

Sin embargo, entienden los dirigentes de Colón que se jugará un partido donde no tendrá mucha relevancia en cuanto a lo numérico, debido a que los puntos no valen para el promedio e incluso el partido, en la fecha de clásicos, se jugaría sin público, lo que representa una desventaja desde lo deportivo y también en la ambición de tener una buena recaudación, debido a que se jugaría sin público.

Si bien la decisión de Colón no es contundente ni pública, como lo hicieron Boca, River, Estudiantes y Central, de no jugar el derby en la fecha de clásicos, lo concreto es que hay muchas cuestiones por las cuales estiman que no sería conveniente jugarla en la instancia previa del nuevo torneo que se sigue pergeñando entre AFA y la Liga Profesional, para el retorno del fútbol en nuestro país.