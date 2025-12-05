Antes de irse, la dirigencia comandada por Víctor Godano le pagó al plantel de Colón el salario correspondiente al mes de agosto.
¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?
El plantel de Colón mantiene la medida de fuerza desde el 24 de noviembre esperando cobrar la deuda que en pocos días asciende a los tres meses
Por Ovación
La deuda con el plantel
Pero aún deben cobrar los meses de septiembre y octubre. Y además, en pocos días será exigible el mes de noviembre y se calcula que el monto a saldar es de aproximadamente 330.000 dólares.
Por ello, la nueva dirigencia que comanda el presidente José Alonso trabaja en ese aspecto y se menciona que este viernes comenzarían a pagarle a los empleados del club, nucleados en Utedyc.
LEER MÁS: La llegada de Diego Colotto a Colón como mánager será con varias definiciones
En consecuencia y teniendo en cuenta que el lunes es feriado nacional, el plante rojinegro arrancaría a cobrar la deuda a partir del martes. Por el momento, los jugadores mantienen la medida de fuerza y no entrenan.
Para la dirigencia es prioritaria esta cuestión, lo mismo que el tema Espínola. Se trabaja en varios temas a la vez con la intención de resolverlos cuanto antes para que cuando asuma, Diego Colotto disponga de mayores certezas.