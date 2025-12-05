¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

El plantel de Colón mantiene la medida de fuerza desde el 24 de noviembre esperando cobrar la deuda que en pocos días asciende a los tres meses

El plantel de Colón comenzaría a cobrar la deuda a partir del martes.

Antes de irse, la dirigencia comandada por Víctor Godano le pagó al plantel de Colón el salario correspondiente al mes de agosto.

Pero aún deben cobrar los meses de septiembre y octubre . Y además, en pocos días será exigible el mes de noviembre y se calcula que el monto a saldar es de aproximadamente 330.000 dólares.

Por ello, la nueva dirigencia que comanda el presidente José Alonso trabaja en ese aspecto y se menciona que este viernes comenzarían a pagarle a los empleados del club, nucleados en Utedyc.

En consecuencia y teniendo en cuenta que el lunes es feriado nacional, el plante rojinegro arrancaría a cobrar la deuda a partir del martes. Por el momento, los jugadores mantienen la medida de fuerza y no entrenan.

Para la dirigencia es prioritaria esta cuestión, lo mismo que el tema Espínola. Se trabaja en varios temas a la vez con la intención de resolverlos cuanto antes para que cuando asuma, Diego Colotto disponga de mayores certezas.