Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

El plantel de Colón mantiene la medida de fuerza desde el 24 de noviembre esperando cobrar la deuda que en pocos días asciende a los tres meses

Ovación

Por Ovación

5 de diciembre 2025 · 10:32hs
El plantel de Colón comenzaría a cobrar la deuda a partir del martes.

Prensa Colón

El plantel de Colón comenzaría a cobrar la deuda a partir del martes.

Antes de irse, la dirigencia comandada por Víctor Godano le pagó al plantel de Colón el salario correspondiente al mes de agosto.

La deuda con el plantel

Pero aún deben cobrar los meses de septiembre y octubre. Y además, en pocos días será exigible el mes de noviembre y se calcula que el monto a saldar es de aproximadamente 330.000 dólares.

Por ello, la nueva dirigencia que comanda el presidente José Alonso trabaja en ese aspecto y se menciona que este viernes comenzarían a pagarle a los empleados del club, nucleados en Utedyc.

LEER MÁS: La llegada de Diego Colotto a Colón como mánager será con varias definiciones

En consecuencia y teniendo en cuenta que el lunes es feriado nacional, el plante rojinegro arrancaría a cobrar la deuda a partir del martes. Por el momento, los jugadores mantienen la medida de fuerza y no entrenan.

Para la dirigencia es prioritaria esta cuestión, lo mismo que el tema Espínola. Se trabaja en varios temas a la vez con la intención de resolverlos cuanto antes para que cuando asuma, Diego Colotto disponga de mayores certezas.

Colón plantel deuda
Noticias relacionadas
Mauricio Risso es un candidato para convertirse en secretario técnico de Colón.

Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

El arquero Darío Sand sería el apuntado por el DT de Colón Ezequiel Medrán.

Colón busca un arquero y la prioridad es Darío Sand

El volante de Talleres Santiago Puzzo está en la mira de Colón.

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

colon celebra 28 anos de su primera llegada a la copa libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Lo último

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Último Momento
Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Colapinto: No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos

Colapinto: "No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos"

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"