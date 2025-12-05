Uno Santa Fe | Colón | Colón

La llegada de Diego Colotto a Colón como mánager será con varias definiciones

Diego Colotto llegará el martes que viene para asumir como nuevo mánager de Colón y es probable que sea con varias determinaciones

5 de diciembre 2025 · 10:15hs
Colón se prepara para recibir a Diego Colotto como nuevo mánager y su arribo no será testimonial. Se lo espera en Santa Fe el próximo martes para asumir y todo indica que lo hará con una batería de definiciones bajo el brazo. Así lo dejó entrever el presidente José Alonso, quien confirmó que el acuerdo está cerrado.

Colotto permaneció en Buenos Aires en estos días para terminar de resolver su salida de Independiente, donde integraba una secretaría técnica. La primera reunión clave será con el entrenador Ezequiel Medrán, donde ajustar criterios y marcar el rumbo del armado del plantel, uno de los puntos centrales del nuevo ciclo. Pero la agenda que se desplegó en la extensa charla de seis horas que mantuvieron Colotto y Alonso en Rosario abarcó mucho más.

Colotto llega con varios temas en Colón

Uno de los temas que asoma prioritario es la coordinación de las divisiones inferiores, un cargo para el que no se piensa en alguien ligado al club. La búsqueda apunta a un perfil externo, con otra mirada y otra metodología. Algo similar ocurre con la figura del secretario técnico: en algún momento sonó Mauricio Risso como candidato, pero esa opción fue perdiendo peso. Todo indica que ese lugar también será ocupado por alguien de afuera.

Diego Colotto
Diego Colotto prepara su desembarco en Col&oacute;n.

El desembarco de Colotto concentra ahora la mayor atención, especialmente porque Colón necesita ordenar su estructura y avanzar en decisiones deportivas de fondo. Pero antes de cualquier movimiento fuerte, hay una urgencia que la dirigencia no puede postergar: cumplir con los pagos al plantel para luego encarar la depuración que se viene. ¿Qué pasará con Luis Rodríguez? Es otro tema, por más que el jugador ya sabe que no entra en los planes del técnico.

Con nuevo presidente, nuevo mánager y un escenario cargado de tareas pendientes, Colón empieza a reconfigurar su mapa futbolístico. El martes marcará un punto de partida para una etapa que promete cambios profundos.

Colón Diego Colotto José Alonso
