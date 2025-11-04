Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

Existe una fecha tentativa para que se lleve a cabo la Asamblea Anual Ordinaria en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

4 de noviembre 2025 · 10:16hs
La Asamblea en Colón podría llevarse a cabo después del 17 de noviembre.

El lunes 10 de noviembre vence el plazo para la presentación de las listas que competirán en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 para elegir al nuevo presidente de Colón.

La Asamblea en Colón

Pero antes de finalizar su mandato, la actual comisión directiva que preside Víctor Godano debe convocar a la Asamblea Anual Ordinaria en la que se tiene que aprobar la Memoria y el Balance.

Y si bien no hay fecha exacta en la que se llevará a cabo la Asamblea, comienzan a asomar los posibles días en los que se podría desarrollar.

Lo más factible que es la Asamblea se concrete en la semana que va del lunes 17 noviembre al viernes 21. Es decir, la semana previa a las elecciones.

La comisión directiva aprobó el balance y hay que certificarlo, ya que faltan los informes de los órganos de revisión de cuenta y sindicatura. En tanto que el balance arroja superávit.

