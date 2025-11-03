Magdalena, sobre la inhibición de Colón: "Charlamos con Espínola y está todo encaminado"

El candidato a presidente de Colón, Ricardo Magdalena, le dijo a UNO 106.3, que tiene un acuerdo para resolver el tema Alberto Espínola en caso de ser gobierno

El candidato a presidente de Colón , Ricardo Magdalena , regresó de su viaje a Paraguay , donde fue invitado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), y aprovechó para mantener contactos con el representante de Alberto Espínola para solucionar al reclamo que mantiene inhibido al club.

“Ya regresados de Paraguay, cansados, pero con el deber cumplido”, contó Magdalena, quien viene intensificando su agenda de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre.

“El tema de ir a Paraguay surgió hace un mes por invitación de la APF. Tuvo mucho que ver Gonzalo Insaurralde, el viejo canchero de Colón, que es un gran amigo. Es alguien que quiero que vuelva si me toca acceder a la presidencia”, explicó.

Magdalena destacó que el viaje, más allá de lo institucional, le permitió tomar contacto con distintas experiencias de gestión deportiva. “Conocí cosas sorprendentes y hay que prepararse para ser dirigente, que es lo que estuve haciendo en estos años. Dentro de lo que se programó, apareció la inhibición de Beto Espínola. El viaje no era para eso, pero aproveché para abordar el tema”.

En ese sentido, reveló que mantuvo reuniones con directivos de Libertad de Paraguay, institución que consideró un ejemplo regional. “Tuve encuentros importantes con toda la plana directiva de Libertad, el club más poderoso del país. Conocí cómo gestionan y cómo mantienen su estructura edilicia. Algo impresionante sin dudas, pero a la vez desilusionante, porque Colón podría haber llegado a eso si tomaba el camino del orden”.

Durante su estadía, Magdalena también se reencontró con el preparador físico Javier Valdecantos, quien se encuentra desarrollando un proyecto de formación en Paraguay. “Fue una sorpresa agradable. Ni hablar cuando me dijo que me seguía. Recorrimos el predio donde trabaja y me impresionó el espacio de neurociencias. Trabajan 12 instituciones paraguayas allí. Espero que los socios nos acompañen y podamos hacer algo similar, para volver al lugar del que nunca debimos irnos. Colón tiene la gente para ser un equipo de vanguardia. Es uno de los grandes de Sudamérica”.

El dirigente resaltó además el rol del fútbol femenino en Paraguay, marcando diferencias con la realidad sabalera. “Le dan mucha importancia, algo que en Colón no pasa. El aprendizaje que me traje es inmenso. Creo que hicimos buenas migas pensando en ser gobierno luego del 30 de noviembre”.

Sobre el reclamo de Espínola, Magdalena confirmó el contacto con su representante. “Tuvimos contactos con Enzo Prono, representante de Beto Espínola, también con el jugador, y está todo pensado para que se resuelva en diciembre. Le llevé garantías de cumplimiento y notaron que somos diferentes, otra gente. Es algo que buscaremos resolver en lo inmediato, porque Colón no puede perderse el mercado de pases”.

También mencionó la posibilidad de que Gabriel Loco González pueda colaborar desde su experiencia: “Siente un aprecio muy grande por Colón. Veremos si puede formar parte del trabajo”.

