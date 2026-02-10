Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

Cerúndolo pasó con autoridad a segunda ronda del Argentina Open 2026

El porteño Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del Argentina Open tras vencer al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2

10 de febrero 2026 · 16:08hs
El porteño Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno contundente este martes en el Argentina Open 2026 y avanzó a la segunda ronda tras vencer con claridad al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2, en una actuación de alto nivel ante el público local.

El argentino llegaba con confianza luego de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival sólido sobre polvo de ladrillo, que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos.

En el primer set, un quiebre temprano le permitió tomar el control del partido. Firme desde el fondo de la cancha y preciso con la derecha, el local amplió la diferencia con un segundo rompimiento y cerró el parcial sin sobresaltos. Altmaier intentó variar alturas y ritmo, pero no logró incomodar al argentino.

La superioridad se mantuvo e incluso se profundizó en el segundo set. Cerúndolo volvió a quebrar en dos oportunidades, sostuvo la agresividad y manejó el trámite con autoridad hasta sellar el triunfo. En la próxima ronda se medirá con el español Pedro Martínez.

