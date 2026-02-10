Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

La medida de fuerza comenzará a las 0 de este miércoles y afectará a los servicios urbanos e interurbanos. Desde una de las UTA Santa Fe confirmaron que no hubo acuerdo en la última instancia de diálogo.

Fracasaron las negociaciones y habrá paro total de colectivos en la ciudad de Santa Fe y la región a partir de las 0 horas de este miércoles , según confirmaron fuentes de una de las UTA Santa Fe , en un contexto marcado por la división interna que atraviesa el gremio a nivel local.

“No hubo acuerdo, a partir de las 0:00 horas hay paro total de actividades, tanto en el sector urbano como interurbano”, señalaron desde el sindicato a UNO Santa Fe, dando por caída la instancia de negociación que se esperaba como clave para destrabar el conflicto.

Desde el gremio sostienen que las empresas no presentaron una propuesta superadora en la última audiencia y exigen que se equipare el acuerdo alcanzado en el AMBA,

La medida afectará a todas las líneas de transporte público, tanto dentro de la ciudad como en los servicios que conectan Santa Fe con localidades del área metropolitana y en toda la provincia de Santa Fe, generando complicaciones para miles de usuarios en el inicio de la jornada.

La definición se conoció luego de varias horas de expectativa, ya que hasta este martes se mantenían abiertas las conversaciones entre el gremio y las cámaras empresarias, en el marco de un conflicto salarial que se replica a nivel nacional y que ya derivó en medidas de fuerza en otras jurisdicciones.

La confirmación de la medida de fuerza llegó desde una de las conducciones locales del sindicato UTA y despejó las dudas ratificando el paro.

Por el momento, no se informó hasta cuándo se extenderá el paro ni si habrá nuevas instancias de diálogo durante la jornada. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial más amplio por parte del gremio o de las autoridades provinciales.