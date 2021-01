De la mano del Pulga Rodríguez, Colón volvió al triunfo

La genialidad de Luis Miguel Rodríguez hizo posible que Colón sumara un triunfo y nuevamente a través de un golazo. Da la sensación que el Pulga si no hace un golazo no vale. Y una vez más demostró todo su talento para anotar su sexto tanto en la Copa Diego Maradona, siendo el máximo artillero.

Un partido que arrancó con cierta tonalidad de amistoso, teniendo en cuenta que ninguno de ellos tenía chances de pelear por la punta del grupo. Por ello, sin especular ni cuidar nada, tanto Atlético Tucumán como Colón salieron a jugar con la premisa de mirar el arco rival.

En los primeros minutos el partido era de ida y vuelta, aunque sin chances, una aproximación de Colón con Rodrigo Aliendro aunque no llegó a definir dentro del área. Y en el Decano un cabezazo de Javier Toledo por encima del horizontal.

Pero el Sabalero se mostraba más incisivo en ataque, al menos con más empuje que su rival. Y a los 10' llegaría la primera chance clara de gol. Un muy buen centro de Alex Vigo encontró la cabeza de Tomás Chancalay pero el balón se fue apenas desviado muy cerca del palo derecho del arco custodiado por Cristian Lucchetti.

De todos modos, con el correr de los minutos el partido resultó tedioso, se jugaba con un ritmo que estaba muy lejos de ser intenso y se prestaban el balón, abundando las imprecisiones. El Decano llegó con un remate de Nicolás Aguirre que se fue desviado y el Sabalero con un cabezazo de Federico Lértora por encima del horizontal.

El resto del primer tiempo fue casi la nada misma, no generaron chances, por momentos se trataba de un amistoso, salvo por alguna infracción. Pero fue realmente muy pobre lo que ofrecieron ambos equipos en los primeros 45' y el 0-0 resultó justo por lo observado. Ninguno merecía más.

En el segundo tiempo Colón estaba mejor plantado, aunque sin inquietar el arco rival. El partido seguía siendo ordinario, pero al menos el Sabalero arriesgaba un poco más. Y se animó más luego de la expulsión de Javier Toledo a los 17' por pisar a Rodrigo Aliendro.

Pero aún así y con un hombre de más a Colón le costaba prevalecer en ataque, no sufría en defensa ya que Leonardo Burián era un espectador de lujo, pero no podía hacer valer que jugaba 11 contra 10. Tenía más la pelota pero no aparecía el Pulga Rodríguez ni tampoco Chancalay. Le faltaba peso en el área.

Sin embargo, Colón tiene un jugador distinto, de una jerarquía enorme que siempre marca la diferencia y es el número 10. Por ello y cuando no pasaba nada, a los 37' el Pulga Rodríguez construyó una maniobra genial a puro amague hizo pasar de largo a tres jugadores del Decano y le pinchó la pelota a Lucchetti para decretar el 1-0.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1346641647539519489 #Video GAMBETEÓ, LA PINCHÓ Y DESATÓ LA LOCURA: infernal ley del ex del Pulga Rodríguez para marcar, en Tucumán, el 1-0 de Colón en la #CopaDiegoMaradona. https://t.co/LV9Zo19Be3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 6, 2021

Solo por el Pulga Colón le ganaba a Atlético Tucumán, marcando que es el jugador distinto que tiene este plantel. El único capaz de dar vuelta un resultado o de resolver un partido en un instante. Evidenciando más que nunca que Colón es el Pulga y 10 más.

Y en el final Colón decoró el resultado cuando se jugaban cuatro minutos de descuento. De un tiro de esquina a favor del Decano, Lucchetti fue a intentar cabecear y en la contra ya sin arquero Facundo Farías corrió hacia el arco para terminar de empujar el balón y decretar el 2-0 definitivo.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1346644855594901504 #Video Con el Decano atacando, Farías aprovechó su oportunidad y marcó el 2-0 final de Colón en la #CopaDiegoMaradona. https://t.co/H1OrvFuKmQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 6, 2021

Síntesis

Atlético Tucumán: 1-Cristian Lucchetti; 2-Marcelo Ortiz, 24-Guillermo Ortiz, 15-Yonathan Cabral, 30-Gabriel Risso Patrón; 26-Lucas Melano, 21-Cristian Erbes, 8-Guillermo Acosta, 19-Nicolas Aguirre; 10-Leonardo Heredia y 22-Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: 1-Leonardo Burián; 33-Facundo Garcés, 2-Bruno Bianchi, 3-Gonzalo Piovi; 13-Alex Vigo, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 8-Yeiler Goez, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Rodríguez y 12-Tomás Chancalay. DT: Federico Domínguez.

Goles: ST 37' Luis Rodríguez (C), 49' Facundo Farías (C).

Cambios: ST 17' Augusto Lotti x Melano (AT), Ramiro Carrera x Acosta (AT), 19' Facundo Farías x Goez (C), 23' Santiago Pierotti x Piovi (C), 35' Ramiro Ruiz Rodríguez x Aguirre (AT), 43' Matías Alustiza x Heredia (AT), Brian Farioli x Rodríguez (C).

Amonestados: Piovi, Chancalay y Garcés (C), Toledo y Aguirre (AT).

Expulsados: Toledo (AT).

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Monumental José Fierro.