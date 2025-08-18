Unión: los brillantes números de Vargas y Fascendini en la goleada ante Instituto

Siguen los ecos del enorme triunfo de Unión en Córdoba ante Instituto, con rendimientos de alto vuelo, como los de Lautaro Vargas y Valentín Fascindini. ¡Mirá!

Unión tuvo una noche perfecta en Córdoba y lo reflejó en el marcador con un contundente 4-0 frente a Instituto , resultado que no solo cortó la malaria de visitante, sino que también sirvió para dejar atrás el golpe sufrido ante Argentinos. Más allá de lo colectivo, dos nombres sobresalieron: Lautaro Vargas y Valentín Fascendini .

Números claves en Unión

Esto más allá de la descollante actuación de Mauro Pittón, autor de dos goles. El lateral derecho, con presente en la Selección Argentina Sub 20, se consolidó como una de las grandes figuras del equipo. Ante la Gloria fue el jugador con más recuperaciones de pelota en el partido, aportando solidez en la marca y criterio para proyectarse en ataque. Su despliegue por la banda fue una garantía permanente y lo confirma como uno de los juveniles de mayor proyección en el fútbol argentino.

Lautaro Vargas fue el jugador con más recuperaciones [8] y NO FUE GAMBETEADO en la victoria 4-0 frente a Instituto.

20 años.



20 años. pic.twitter.com/SeR3dLEknl — FutbolScan (@futbolscan) August 15, 2025

Por su parte, Fascendini mostró toda su categoría en la zaga central y completó un partido casi perfecto: no fue superado en ningún mano a mano, ganó la mayoría de los duelos aéreos y transmitió seguridad en cada intervención. Su actuación ratifica el crecimiento que viene teniendo desde que Madelón le dio confianza en el once titular.

Valentín Fascendini vs Instituto:



1º en duelos ganados [8/11]

1º en entradas exitosas [2/3]

NO FUE GAMBETEADO



22 años. pic.twitter.com/tKJqttEhGk — FutbolScan (@futbolscan) August 15, 2025

La victoria en Alta Córdoba fue una muestra de carácter de Unión, pero también un reflejo del trabajo de sus juveniles, que siguen respondiendo a lo grande cada vez que se los necesita. Vargas y Fascendini no solo se ganaron el reconocimiento, sino que además alimentan la ilusión del Tatengue.

Con números destacados y una presencia cada vez más sólida, los pibes fueron protagonistas de una noche que puede marcar un antes y un después en el Clausura para el equipo de Madelón.