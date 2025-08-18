Manuel Lanzini deja River para jugar en Vélez

No era tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River y Vélez cerró su incorporación para la continuidad del Clausura

Había un jugador de River que no era tenido en cuenta por el DT Marcelo Gallardo y por ello arregló su vinculación con Vélez , el equipo que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Se trata de Manuel Lanzini . El mercado de pases ya terminó en el fútbol argentino, pero existen excepciones para algunos clubes.

Marcelo Gallardo borró de River a 8 futbolistas y entre ellos estaba el volante, quien empezó a analizar ofertas para seguir su carrera. Quería irse al exterior, pero no le pareció mal quedarse en Argentina. Motivo por el cual dio el visto bueno a la propuesta de Vélez. Guillermo Barros Schelotto necesitaba un creativo en el equipo y por ello sumó al ex volante millonario.

Vélez, que ya se había quedado con el ex-River, Rodrigo Aliendro, otro de los jugadores a los que Gallardo no iba a utilizar, siguió de cerca a Lanzini en las últimas semanas hasta que concretó el pase del ex West Ham de Inglaterra.

Los números de Manuel Lanzini en River

En esta temporada Lanzini jugó apenas 15 partidos en River entre las distintas competencias locales e internacionales y en solo 4 de ellos lo hizo como titular. Metió únicamente un gol (el sexto en la goleada 6-2 contra Independiente del Valle por Copa Libertadores) y no dio asistencias.