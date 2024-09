De Paoli: "Nos acaban de echar de Colón"

Más adelante afirmó que "luego del ataque mediático que sufrí, quiero recordar que de los últimos 17 partidos, Colón ganó 4, en 6 partidos si contamos todos (llegamos a días de ir a Salta), logramos dos victorias. Es muy difícil que cuando un equipo cambia dos veces de entrenador logre el objetivo".

De Paoli se mantuvo en su pensamiento de que "es mentira que el equipo empeoró, estamos a seis puntos de la punta y a cuatro del noveno, están las chances de entrar al Reducido, estoy muy agradecido al hincha genuino de Colón, no a los giles de redes sociales".

LEER MÁS: La dirigencia de Colón resolvió echar a De Paoli aunque el director técnico se quiere quedar

Un vestuario complicado

El exconductor rojinegro, después de las declaraciones públicas de Toledo, sostuvo que "tuvimos temas muy delicados dentro del vestuario que por suerte se resolvieron. Hay una interna muy grande en Colón, gracias a esta Comisión que nos dio trabajo, es la primera vez que un proceso dura cinco partidos".

Y después, amplió: "Ganamos dos partidos, después de todas las dificultades graves y las guardamos para adentro, tener que comernos esto, venía mal el equipo, no eramos los malos de la película".

De Paoli antes de irse enfatizó: "Le deseo lo mejor a Colón, es parte de un fútbol loco y desequilibrado, con la fe intacta de clasificar al Reducido. Si no hay vestuario, no hay fútbol y no hay táctica, es una pena que se me eche a mí en una temporada que arrancó en enero de 2023, que se armó un equipo para jugar la Libertadores y se fue al descenso".