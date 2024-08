Delfino, antes de que lo eche Colón: "Tengo la conciencia tranquila"

"Es un momento de mierda, no me pasó en ningún lado, tenemos que estar al pie del cañón, no le puedo reclamar nada a los jugadores, nos patearon dos veces al arco y nos convirtieron, con la misma ansiedad, fuimos sin ideas, tuvimos chances antes del 1 a 0, dos contras y dos goles", dijo de movida.

Y luego dijo: "Estoy bien pero las decisiones no son mías, es donde uno tiene que tener cierto tipo de rebeldía de la buena, con la conciencia tranquila que buscamos distintos esquemas y jugadores en los últimos partidos los que nos patearon nos convirtieron. No tengo que reclamarle nada a los jugadores.

En otro tramo de su alocución expresó que "pensamos en mover un poco, cambiar las cosas, Fede (Jourdan) tuvo mucha participación pero preferimos elegir a otro chico, y Axel (Rodríguez) está entrenando. Buscamos los que estaban mejor".

LEER MÁS: Delfino dejó de ser el técnico de Colón

Su opinión antes del despido

En una noche con horarios que no cerraron, reuniones en medio del partido entre dirigentes, directivos que prefirieron no hablar para esperar que el ahora ex orientador terminara de hablar con los periodistas, el propio Delfino dijo, cuando le volvieron a preguntar por su continuidad: "Eso lo va a decir la dirigencia, estamos esperando para hablar, yo estoy bien, en resultados no nos acompañaron, en juego creo que nadie nos superó, en la vida lo concreto son los números y no nos acompañaron".

Delfino también reconoció que "no tengo amistad con Godano y con ninguno de los dirigentes. Solamente jugué con él en 1992 y me reencontré para venir acá. No tengo esa particularidad con los directivos de los clubes que estuve en entablar amistad".

Antes de retirarse, en referencia a los sentimientos por ser hincha del club, soslayó que "en esto no se puede mezclar el hincha, en este abanico de emociones que es este deporte, hay que estar preparado, si te atropella la melancolía, la angustía no te conduce a nada".