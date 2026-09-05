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Volvieron los Mosquitos a Santa Fe: qué especie apareció y cómo repercutirá "El Niño" en el Aedes Aegypti

Las lluvias y las subas de temperatura favorecieron la aparición de mosquitos en Santa Fe. Especialistas advirtieron el impacto del fenómeno del "Niño" y las lluvias en la reproducción de mosquitos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de septiembre 2026 · 21:02hs
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Suben las temperaturas y reaparecen los mosquitos en Santa Fe: confirman que pertenecen al género Culex y no transmiten dengue

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Suben las temperaturas y reaparecen los mosquitos en Santa Fe: confirman que pertenecen al género Culex y no transmiten dengue

Las lluvias intermitentes y las subas de temperatura de los últimos días generaron condiciones favorables para la aparición de una importante cantidad de mosquitos en la ciudad de Santa Fe. Según especialistas, no se trata todavía del Aedes aegypti, el mosquito asociado a la transmisión del dengue.

La licenciada en Saneamiento Ambiental Mariana Maglianesi explicó en diálogo con UNO Santa Fe que las condiciones actuales permiten el desarrollo de otras especies, principalmente del género Culex. “Estas subas de temperatura y lluvias intermitentes permiten que se desarrollen otro tipo de mosquitos, entre ellos el más común que es el del género Culex, que son los que estamos viendo ahora”, señaló.

Según indicó, estos mosquitos no representan actualmente el mismo riesgo sanitario que el Aedes aegypti. “Estos mosquitos no transmiten ninguna de las enfermedades virales que conocemos, pero nos ponen en alerta de que hay condiciones que están siendo favorables”, sostuvo.

Condiciones para la reproducción del mosquito Aedes Aegypti

Maglianesi explicó que durante el otoño el Aedes aegypti dejó sus huevos en distintos recipientes y que, con la llegada de las bajas temperaturas, los adultos y las larvas desaparecen, mientras que los huevos permanecen en estado latente.

“El Aedes aegypti colocó sus huevos en la temporada 2026, durante marzo y abril, retirándose las condiciones favorables”, explicó. En ese sentido, detalló que “por debajo de los 8 grados no sobrevive ni la larva ni el adulto, pero sí sus huevos en estado latente”.

Para que esos huevos vuelvan a activarse deben coincidir determinadas condiciones ambientales. “Esos huevos estarán en estado latente hasta que se den tres condiciones: temperaturas más elevadas, lluvias intermitentes y un fotoperíodo favorable, que refiere a la cantidad de horas de luz solar en el día”, indicó.

De acuerdo con la especialista, esas condiciones todavía no se presentan de manera suficiente y el desarrollo del Aedes aegypti podría comenzar más adelante. “Estas condiciones aún no están dadas para su desarrollo, lo cual podría darse hacia finales de octubre”, anticipó.

Diferentes lugares de cría

Una de las diferencias importantes entre el mosquito Culex y el Aedes aegypti está relacionada con los lugares donde se reproducen.

“Los espacios que ocupan unos y otros mosquitos no son los mismos”, explicó Maglianesi. Mientras que el Culex puede desarrollarse en distintos espacios con agua acumulada, “se puede criar en zanjas, charcas, cunetas, tachos o botellas”.

En el caso del Aedes aegypti, el comportamiento es diferente. “No es lo mismo para Aedes aegypti dado que estos requieren de superficies para pegar sus huevos, eso se da en patios de hogares”, detalló.

Por eso, las condiciones que se presenten durante los próximos meses serán determinantes para conocer cuál será la magnitud de la presencia del mosquito transmisor del dengue.

“Cuanto más lluvias tengamos en los próximos meses con el fenómeno del Niño que permita que estos huevos sean sumergidos bajo agua, obviamente la densidad de mosquitos que tendremos va a ser mayor”, advirtió.

El descacharrado, una de las claves

Frente a este escenario, Maglianesi remarcó que una de las principales herramientas de prevención está al alcance de los propios vecinos y tiene que ver con evitar que el Aedes aegypti encuentre superficies donde colocar sus huevos.

“La clave que podemos manejar son los recipientes”, afirmó. “Sin esto el mosquito no tiene superficie para adherir sus huevos sin interesar las lluvias”. Por eso, recomendó “intensificar el descacharrado, vaciar recipientes, botellas para aminorar el riesgo” durante los próximos meses.

La especialista remarcó así la importancia de anticiparse a la llegada de las condiciones ambientales que favorecen al Aedes aegypti, especialmente teniendo en cuenta que los huevos pueden permanecer en estado latente durante el período de bajas temperaturas y reactivarse cuando vuelven a darse las condiciones adecuadas.

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