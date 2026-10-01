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Delfino empieza a definir los 11 de Colón para recibir a Estudiantes de Caseros

Colón realizó una práctica de fútbol en el Brigadier López y el entrenador comenzó a evaluar los nombres que podrían estar desde el arranque ante Estudiantes.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 12:54hs
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Delfino empieza a definir los 11 de Colón para recibir a Estudiantes de Caseros

Prensa Colón

Colón continúa con la puesta a punto para su próximo partido frente a Estudiantes de Buenos Aires y este jueves tuvo una jornada importante en el Brigadier General Estanislao López. El cuerpo técnico encabezado por Iván Delfino dispuso una práctica de fútbol y allí apareció una primera formación, aunque todavía no representa necesariamente el equipo que jugará el próximo encuentro.

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Delfino puso un equipo en cancha

El ensayo permitió observar algunas de las alternativas que el entrenador tiene en mente. En el arco apareció Giménez, mientras que la defensa estuvo integrada por Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet.

En la mitad de la cancha, Delfino ubicó a Sarmiento, Lértora, Toledo y Lago, mientras que la dupla ofensiva estuvo conformada por Marcioni y Bonansea. Pero luego hubo pruebas, con la aparición de Ignacio Antonio para modificar el sistema y pasar a jugar un 4-3-3.

Antonio o Sarmiento, la duda en Colón.

Antonio o Sarmiento, la duda en Colón.

Es decir, con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.

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Colón empieza a delinear su próximo desafío

Delfino tendrá otro entrenamiento para continuar realizando pruebas y terminar de definir la estructura que considera más conveniente. El objetivo estará puesto en encontrar el funcionamiento adecuado para un partido que aparece como importante dentro del tramo final del campeonato.

El plantel sabalero continúa así con su preparación en Santa Fe, mientras el cuerpo técnico termina de ajustar detalles y evalúa las diferentes opciones disponibles. La intención será llegar en las mejores condiciones al cruce ante Estudiantes de Buenos Aires y volver a sumar en el torneo.

Colón Delfino Estudiantes
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