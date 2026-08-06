Colón busca destrabar la salida de Medrán para que Delfino pueda dirigir desde el banco

Las negociaciones para rescindir el contrato del exentrenador continúan sin acuerdo económico. Mientras tanto, Iván Delfino podrá dirigir dos partidos con la autorización reglamentaria, aunque luego será indispensable cerrar el vínculo anterior.

Mientras Iván Delfino ya fue oficializado como nuevo entrenador de Colón y comenzó a trabajar al frente del plantel profesional, la dirigencia rojinegra mantiene abierta una negociación clave: alcanzar un acuerdo con Ezequiel Medrán para rescindir el contrato que lo unía al club hasta el 31 de diciembre de 2026.

La situación es determinante desde el punto de vista administrativo, ya que si bien la reglamentación contempla un período de gracia para la inscripción del nuevo entrenador, ese plazo tiene un límite y obliga a resolver el vínculo con el DT saliente.

Las primeras reuniones no terminaron en acuerdo en Colón

Tras la decisión de la dirigencia de poner fin al ciclo de Medrán luego del empate 1-1 ante Acassuso, en el estadio La Quema, comenzaron las conversaciones entre los dirigentes sabaleros y el representante del entrenador.

Sin embargo, las primeras reuniones no arrojaron un entendimiento en el aspecto económico, por lo que las partes continuarán negociando en busca de una salida consensuada.

De todos modos, desde ambos sectores existe optimismo para llegar a una solución, ya que trascendió que la predisposición del entrenador para cerrar su etapa en la institución es buena.

Delfino tiene margen, pero con un límite

Aunque Colón ya anunció oficialmente la contratación de Iván Delfino y el entrenador firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, la existencia del vínculo vigente de Medrán genera una particularidad reglamentaria.

La normativa permite que el nuevo entrenador pueda dirigir durante dos partidos mediante una autorización provisoria, aun cuando el contrato del DT anterior siga activo.

No obstante, una vez agotado ese plazo, la situación deberá estar regularizada.

Si para entonces Colón no alcanzó un acuerdo con Medrán y no quedó formalizada la rescisión de su contrato, Delfino ya no podrá ocupar el banco de suplentes hasta que el club resuelva administrativamente la desvinculación del entrenador saliente.

Una prioridad para la dirigencia de Colón

Más allá del trabajo futbolístico que ya encabeza Delfino de cara al compromiso frente a San Telmo, uno de los principales frentes de gestión pasa por cerrar definitivamente la salida de Medrán.

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El objetivo de la dirigencia es evitar que una cuestión contractual termine condicionando el desarrollo del nuevo ciclo, por lo que las negociaciones continuarán en los próximos días con la intención de alcanzar un acuerdo que conforme a ambas partes.

Por ahora, el flamante cuerpo técnico podrá trabajar y dirigir sin inconvenientes inmediatos, pero el reloj reglamentario ya comenzó a correr y obliga a Colón a resolver una situación que todavía permanece abierta.