El minuto a minuto de Colón ante Mitre en Santiago del Estero

Colón empató sin goles ante Mitre por la fecha 33 de la Primera Nacional. Giménez salvo a Colón y fue calve para el punto obtenido.

Colón llegó a este partido luego de el triunfo en el Brigadier López ante Estudiantes de Caseros por 1-0. Para este compromiso Iván Delfino contará nuevamente con Matias Muñoz y espera por la recuperación de Budiño y Garcia. El sabalero repite el mismo once que la fecha pasada.

COMENZÓ EL PARTIDO EN SANTIAGO DEL ESTERO

Colón ya se enfrenta a Mitre por la fecha 33 de la Primera Nacional, en busca de meterse entre los 4 primeros para acentarse en el reducido.

10' 1T: Colón tuvo la primera llegada clara

Tras una recuperación de Nacho Lago, abrió el pase para Toledo, quien terminó la jugada en posición adelantada.

13' PT: Mitre llegó con un remate que llevaba peligro

Giménez respondió con seguridad y evitó la caída del arco de Colón. El Sabalero se mantiene firme en defensa en Santiago del Estero.

14' 1T: Marcioni llegó al área

con un pase de Lago,Marcioni intenta pero no pudo concretar la jugada.

17' 1T: Colón cerca del primero

Marcioni envió el centro para Lago, pero Pietrobono se quedó con la pelota.

23' PT: Vázquez volvió a inquietar el arco de Colón

con un nuevo intento, pero su remate se fue desviado. Mitre sigue buscando abrir el marcador ante un Sabalero que intenta sostener el cero en Santiago del Estero.

28' PT: Respira Colón

Lértora apareció para despejar la pelota y frenar el avance del conjunto santiagueño.

41' PT:Colón resiste ante Mitre

Garrido probó con un remate al arco de Colón, pero la pelota se fue desviada y el Sabalero mantiene el cero en Santiago del Estero.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO FRENTE A MITRE

Colón empata sin goles ante Mitre en Santiago del Estero y deberá mejorar su juego en el complemento para llevarse los 3 puntos.

¡Empezó el segundo tiempo!

Colón empata sin goles ante Mitre en Santiago del Estero y ya busca mejorar para tratar de llevarse los tres puntos.

4' 2T: Colón avisó con Lago

Lago se acomodó, enganchó y sacó un remate buscando abrir el marcador para Colón, pero el arquero de Mitre respondió con seguridad y se quedó con la pelota.

5' 2T: Se salva Colón

Machado sacó un remate para Mitre, pero Giménez respondió con seguridad y contuvo el disparo para mantener el arco de Colón en cero.

9' 2T: Lo tuvo Colón

Centro de Lago y cabezazo de Bonansea que se va desviado.

14' 2T: Salvó Giménez

Machado quedó mano a mano, pero Giménez respondió con una gran atajada y evitó el gol.

23' 2T: ¡Otra vez apareció Giménez!

Descuido de la defensa de Colón y Cabral aprovechó para sacar un remate, pero Giménez respondió con una buena atajada y evitó la caída del arco sabalero.

FINAL DEL PARTIDO: COLÓN EMPATO SIN GOLES ANTE MITRE

Colón igualó 0-0 ante Mitre. El Sabalero generó algunas oportunidades, pero le faltó eficacia y sufrió desatenciones defensivas. Giménez fue clave para sostener el empate en un partido en el que Colón dejó escapar puntos importantes en la pelea por meterse entre los cuatro primeros.

Formaciones y datos del partido

Colón: 1. Tomás Gimenez; 4. Mauro Peinipil, 2. Nicolas Thaller, 6. Federico Rassmusen, 3. Facundo Castet; 7. Agustin Toledo, 5. Federico Lértora, 8. Ignacio Antonio; 11. Julián Marcioni, 9. Alan Bonansea e 10. Ignacio Lago.

Mitre: 1. Ignacio Pietrobono; 4. Brian Mieres, 2. Pablo Mini Sale, 6. Maximiliano Romero, 3. Franco Ferrari; 7. Favio Cabral, 11. Oscar Garrido, 5. Juan Alesandroni, 8. Martín Vazquéz; 9. Marcos Machado, 10. Mateo Maldonado.

Cambios: Buosi x Lertora (C); González x Maldonado (M); Beltrán x Marcioni (C); López x Vázquez (M); Garate x Toledo (C); Muñoz x Bonansea (C). Garrido x Gorla (M); Cabral x Avaro (M); Olmedo x Castet (C).

Amonestados: Facundo Castet (C); González (M).

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione.

Arbitro: Jorge Baliño.

Hora: 16

Radio: UNO 106.3