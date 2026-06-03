Colón recupera piezas y busca el equipo ideal para seguir prendido arriba

Colón sigue ajustando detalles de cara al compromiso del próximo domingo a las 17 ante Ciudad Bolívar, en el Brigadier López. Ezequiel Medrán monitorea la evolución de varios jugadores que arrastran molestias físicas y define una variante importante en el lateral izquierdo.

Con la necesidad de volver al triunfo para seguir prendido en los puestos de vanguardia de la Zona A de la Primera Nacional, el plantel de Colón transita una semana de trabajo donde las principales novedades pasan por el estado físico de algunos futbolistas que terminaron con diferentes inconvenientes el encuentro frente a Almirante Brown.

Las miradas están puestas especialmente en Federico Rasmussen, Alan Bonansea y Matías Godoy, quienes durante los últimos días trabajaron junto al resto del grupo mientras el cuerpo técnico evalúa sus respuestas físicas.

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En el caso del defensor central, su situación era la que más preocupación generaba luego de haber llegado exigido al choque en Isidro Casanova. Sin embargo, la evolución resulta favorable y en el club son optimistas respecto de que pueda estar disponible para enfrentar a Ciudad Bolívar.

Bonansea y Godoy también muestran una recuperación positiva y, de no surgir contratiempos, estarían a disposición del entrenador para el compromiso del fin de semana.

Si los tres reciben el visto bueno definitivo, Medrán tendría la posibilidad concreta de repetir gran parte de la formación que igualó 1-1 ante Almirante Brown.

La incógnita pasa por el lateral izquierdo

Más allá de las cuestiones físicas, el entrenador mantiene abierta una discusión futbolística en uno de los sectores de la cancha.

Leandro Allende viene de completar una actuación muy floja en Isidro Casanova y su continuidad dentro del equipo titular no aparece garantizada. Incluso, fue reemplazado cuando Medrán modificó el esquema y pasó a jugar con tres defensores en busca de la igualdad.nAnte este panorama, comenzaron a ganar terreno dos alternativas: Facundo Castet y Conrado Ibarra.

Este último dejó una imagen muy positiva durante los minutos que disputó frente a Almirante Brown. De hecho, fue quien envió el centro que terminó en el gol de Mauro Peinipil para rescatar un punto en la Fragata Presidente Sarmiento.

Sin embargo, dentro del cuerpo técnico consideran que Ibarra puede rendir mejor como volante o extremo por izquierda que como lateral tradicional. Por eso, la decisión final dependerá también del planteo que Medrán imagine para enfrentar a un Ciudad Bolívar que llega como uno de los protagonistas de la categoría.

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Si la intención es asumir el protagonismo desde el comienzo y jugar gran parte del partido en campo rival, la opción de Ibarra podría tomar fuerza.

El posible equipo titular de Colón para el domingo

A la espera de las definiciones de las próximas prácticas, la formación que asoma para recibir a Ciudad Bolívar sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende, Facundo Castet o Conrado Ibarra; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Colón afrontará un partido de enorme importancia en el Brigadier López, donde buscará volver a sumar de a tres para no perderle pisada a los primeros puestos de la Zona A. El encuentro será arbitrado por Fabrizio Llobet y comenzará a las 17.