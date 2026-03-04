Uno Santa Fe | Colón | Colón

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

El club Colón expresó su pesar por el fallecimiento de Herman Kaufmann quien se desempeñaba como médico del fútbol de inferiores

4 de marzo 2026 · 22:00hs
Este miércoles falleció Herman Kaufmann

Este miércoles falleció Herman Kaufmann, médico de las inferiores de Colón.

Colón está de luto y es que este miércoles se confirmó el fallecimiento de Herman Kaufmann, médico de las inferiores de la institución sabalera.

Pesar en Colón por el fallecimiento de Herman Kaufmann

El profesional de 36 años fue despedido a través de las redes sociales de la entidad rojinegra. Y además, el club decidió que se suspendan todas las actividades.

