Colón está de luto y es que este miércoles se confirmó el fallecimiento de Herman Kaufmann, médico de las inferiores de la institución sabalera.
Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores
Por Ovación
4 de marzo 2026 · 22:00hs
El profesional de 36 años fue despedido a través de las redes sociales de la entidad rojinegra. Y además, el club decidió que se suspendan todas las actividades.