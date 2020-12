LEER MÁS: Góez, figura en Colón: "Fue un partido cerrado y nos vamos con bronca"

En cuanto a si la clave estuvo en poblar la mitad de la cancha de Colón, Eduardo Domínguez afirmó: "Es relativo, luego cada técnico realizará su propia conjeturas, nosotros creo que lo hicimos de buena manera, con la agresividad que nos acostumbra, con la idea de juego que pudieron plasmar, en el primer tiempo costó un poco más pero en el segundo tiempo recuperamos la identidad, que nos costó el primer partido. Vinimos a buscar esto, esto es lo que somos. A pesar del empate fuimos por más, encontramos más, este es el camino porque el equipo puede más. Es cuestión de seguir trabajando y mejorando".

"Nos reencontramos con nosotros, es lo que nos trajo hasta acá. Por el paso en falso de la primera fecha no quería decir que no lo hacíamos bien, nos salió mal, volvimos a buscar nuestra identidad porque fue una semana difícil en la parte mental. Influyó en gran manera en nuestra ilusión, que está intacta porque nos llevamos lo que vinimos a buscar, más allá que no nos pudimos llevar el resultado, pero con la satisfacción de saber qué camino vamos a transitar", agregó Eduardo Domínguez sobre el empate que se llevó Colón a pesar del empate final de San Lorenzo.

Mientras que luego, Eduardo Domínguez agregó: "Insisto nos paramos de igual manera en el primero que en el segundo tiempo. Yeiler tiene mejor manejo de pelota en el mediocampo y circuló más rápido, y el posicionamiento de Aliendro, por derecha e izquierda, con sus libertades, en esa parte del campo hace mucho desequilibrio ya que aparece en lugares donde el rival no los espera, para que Wilson y Pulga puedan recibir, más el avance de los laterales. Más allá de que el esquema sea el mismo, los nombres cambiaron y nos dio el juego que teníamos en el primer tiempo pero con la profundidad que pudimos tener en el segundo tiempo".

"Me da la sensación que podemos hasta mejorar esta producción, dependerá de nosotros, ni de la cancha ni del arbitraje que fue bastante difícil. Pero sabemos la reglas de juego, quiénes somos y cómo debemos transitar nuestro camino", destacó Eduardo Domínguez en otra parte de la conferencia de prensa, tras el empate de Colón ante San Lorenzo.

Por último, se le pidió un análisis del arbitraje de Andrés Merlos, quien no le dio un penal claro a Colón cuando arrancaba el partido y destacó: "No vamos a echar excusas, la gente de afuera a veces no entiende lo que pasa adentro, y las sensaciones que produce. Lo que me es raro que luego del partido hay un penal claro, hasta los propios chicos de San Lorenzo lo comentaron en el primer tiempo, ni siquiera la televisión lo repitió, jugar contra las corporaciones es difícil".