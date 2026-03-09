Medrán llega al duelo ante Acassuso con su mejor racha en Colón

Colón inició la semana pensando en el choque del sábado ante el líder Acassuso, con un dato no menor para un Ezequiel Medrán que rinde examen cada fin de semana

Colón inició otra semana de trabajo en el predio con la mirada puesta en el duelo del sábado cuando, desde las 20, reciba al sorpresivo líder de la zona A, Acassuso , por la 5ª fecha de la Primera Nacional. El Sabalero buscará volver a la victoria tras dos jornadas, con la expectativa de dar un salto en la tabla.

En ese contexto, el entrenador Ezequiel Medrán sabe que cada partido representa un examen. Desde su llegada al banco rojinegro los números no terminaron de convencer: dirigió 10 encuentros, con dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. En ese lapso, el equipo marcó cinco goles y recibió ocho, lo que arroja una efectividad del 33%.

• LEER MÁS: Ezequiel Medrán analiza meter mano más de la cuenta en Colón

Medrán tiene su mejor racha en Colón

Sin embargo, más allá de las estadísticas generales, el técnico llega al choque ante el Quemero atravesando su mejor racha desde que asumió. Sumando el tramo final de la temporada pasada y el inicio del actual campeonato, Colón acumula cuatro partidos sin perder, producto de dos triunfos y dos empates.

Ezequiel Medrán Medrán tiene un invicto de cuatro partidos en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Este pequeño envión le abre una puerta de crédito al cuerpo técnico, que intenta consolidar una idea y empezar a mirar el torneo con mayor optimismo.

• LEER MÁS: El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

En Santa Fe saben que el objetivo es claro: ser protagonistas y pelear por el ascenso. Y para eso, el duelo ante el puntero aparece como una oportunidad ideal para confirmar la reacción y volver a ilusionarse.