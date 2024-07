El bajón de Colón en las últimas ocho fechas de la Primera Nacional

Colón cayó en un pozo futbolístico del cual no consigue salir, más allá que se mantiene como líder de la Zona B de la Primera Nacional.

La ocasión, en tanto, era propicia para escaparse en lo más alto, cuestión que habría logrado con un triunfo que se le viene negando desde hace mucho tiempo, no solo en condición de visitante. Vale recordar que en la semana recuperó su lugar de privilegio tras el descuento de tres puntos que sufrió San Telmo por lo acontecido antes del partido ante Aldosivi, el cual fue suspendido.

A Colón lo ayudan todos, pero Colón no se ayuda a sí mismo

Colón cayó en un evidente pozo futbolístico. Y si se toman los últimos ocho partidos en la Primera Nacional se puede concluir que el equipo perdió la gravitación futbolística del arranque, que lo ubicó rápidamente como el gran candidato al ascenso a Primera División.

Pero no solo la efectividad cayó en cuanto a resultados, más allá que en el medio se cuentan las victorias ante Chaco For Ever y Atlético de Rafaela, donde además mantuvo la condición de líder e invicto en el Brigadier López. Es que a Colón se lo vio superado en gran parte de este tramo de la competencia, donde hasta incluso el DT Iván Delfino admitió que le "encontraron la vuelta".

El bajón de Colón traducido en números

Colón de los últimos ocho partidos ganó dos, empató tres y perdió tres, sin contar la derrota ante Talleres por la Copa Argentina. De esta manera, de los últimos 24 puntos que puso en disputa solo sumó 10 (41.16% de efectividad).

En ese tramo metió cuatro tantos, uno de penal de Javier Toledo (Chaco For Ever). En tanto que también anotaron Ignacio Lago (Atlético de Rafaela), Nicolás Leguizamón (CADU) y Toledo (Atlanta).

Y una cuestión que agrava más la situación es que los últimos cinco rivales de Colón están en el fondo de la tabla de posiciones: Atlético de Rafaela (18°), Deportivo Madryn (9°), CADU (13°), Atlanta (10°) y Almirante Brown (17°).