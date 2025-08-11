¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Colón es una máquina de acumular frustraciones y ahora quedó casi condenado a pelear por sostener su lugar en la Primera Nacional. Una campaña de descenso

Más allá de que los números aún mantienen con vida sus aspiraciones, la realidad de Colón es tan dura como indiscutible. Su meta de pelear por llegar al Reducido terminó. Lo muestra el juego y lo siente la gente . El equipo hace una campaña marcada por su fragilidad defensiva y una alarmante falta de contundencia.

En el Grupo B de la Primera Nacional, el Sabalero es el segundo más goleado, con 32 tantos. Sólo lo supera CADU, que le hicieron 42. Pero el dato más preocupante aparece al mirar la tabla general: allí, es el cuarto, detrás de Arsenal (38), Racing de Córdoba (34) y el ya mencionado CADU.

Colón y una campaña de descenso

La cifra habla por sí sola: tiene más partidos que goles a favor. Colón apenas pudo marcar 20 en 25 fechas, un promedio de menos de un gol por encuentro. Para un equipo con el objetivo de volver rápidamente, los números son un cachetazo a la ilusión.

Colón Agropecuario salida Colón sigue en caída libre.

El rendimiento es tan pobre que, si estuviera en la Zona A, estaría a solo dos puntos del descenso. Esa sola comparación sirve para dimensionar el fracaso deportivo que está protagonizando. Un club con historia, con recursos, con una base de plantel profesional y con el peso de la camiseta como para dar otro tipo de pelea.

El hincha no necesita ver la tabla para sentir que el equipo ya no responde. El "sueño del Reducido" quedó sepultado no por matemática, sino por la dura realidad de un equipo que no compite. Una defensa endeble, un medio campo sin conexión y una delantera sin peso completan el combo de un Colón que naufraga en la mediocridad.

No resiste análisis: no hay proyecto, no hay respuestas desde el banco, no hay jerarquía dentro del campo. Colón está más cerca de pelear por no descender que de ilusionarse con volver. Una temporada que arrancó con ambición se transformó en una muestra de improvisación, desorden y frustración.

Salvo un giro drástico –que sería un milagro–, lo que queda del campeonato será un largo tránsito hacia la nada, pero mirando de reojo la zona de descenso, ya que está a 11 unidades. El Sabalero merece más, pero hoy es el reflejo de una conducción errática