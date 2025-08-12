El Pulga Rodríguez enciende todas las alarmas en Colón

Este martes, el Pulga será sometido a una resonancia magnética para descartar una lesión. Así las cosas, es duda para el partido que Colón jugará con San Telmo

El Pulga se realizará una resonancia magnética para descartar una lesión muscular.

El sábado Colón estará visitando a San Telmo y para ese partido la presencia del Pulga es un interrogante. Y es que si bien el Luis Rodríguez completó los 90', la realidad indica que será sometido a una resonancia magnética.

La misma es para descartar una lesión muscular, dado que el jugador arrastra una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, misma zona en la que sufrió un desgarro en el partido ante Central Norte.

Es por ello, que el cuerpo médico de Colón decidió que este martes el Pulga se realice la resonancia magnética para tener un panorama más claro y saber si podrá ser de la partida ante San Telmo.

Recordando que el jugador se recuperó muy rápido del desgarro que sufrió ante Central Norte volviendo a jugar dos semanas después como titular ante Gimnasia de Jujuy.

Así las cosas, habrá que esperar los resultados de los estudios para terminar de definir si el Pulga puede viajar y ser parte del equipo que buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas.