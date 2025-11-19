Uno Santa Fe | Ovación | Tapia

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Tras la eliminación de Deportivo Morón en el Reducido, las paredes de la Zona Oeste amanecieron con mensajes hacia el presidende de la AFA.

Ovación

19 de noviembre 2025 · 12:52hs
Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Luego de la escandalosa eliminación de Deportivo Morón del Reducido de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, aparecieron en distintos puntos del Oeste del Gran Buenos Aires murales de la Selección argentina vandalizados con fuertes mensajes contra Claudio “Chiqui” Tapia.

Las intervenciones se realizaron sobre imágenes icónicas del título mundial obtenido en Qatar 2022, incluyendo murales de Lionel Messi y Emiliano Martínez levantando la Copa del Mundo.

La bronca se desató tras la caída ante el “Aurinegro”, en una serie que estuvo atravesada por fallos arbitrales polémicos, una expulsión cuestionada y una batalla campal al finalizar el partido. Mientras desde la dirigencia del “Gallo”, anterior al duelo de vuelta, se llamó a “hacer autocrítica” y se minimizó la influencia de los errores arbitrales.

Las pintadas contra Tapia y Toviggino

Los murales amanecieron intervenidos con frases como “Chiqui mafia”, “Toviggino delincuentes”, “Morón es un país que no olvida”, “El Mundial más caro de la historia, Morón y nada”, y “Corrupto”.

El episodio en la cancha de Deportivo Madryn fue el desencadenante, ya que tras el final del partido, jugadores y miembros del cuerpo técnico de Morón denunciaron agresiones físicas tanto de futbolistas rivales como de efectivos policiales.mKhTwg

El descontento no solo se viralizó en redes sociales, sino que tomó forma en pintadas callejeras, sumando un componente simbólico de atacar los murales mundialistas, uno de los mayores orgullos del fútbol argentino.

Mientras tanto, el Reducido continúa su curso, donde Deportivo Madryn disputará la final ante Estudiantes de Río Cuarto en busca del segundo ascenso a la Primera División. La ida será el sábado 22 de noviembre a las 21.15 en Río Cuarto.

