Uno Santa Fe | Santa Fe | jefa

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Los manifestantes levantaron el corte total. La medida generó largas filas de vehículos a la altura de la Fuente de la Cordialidad

19 de noviembre 2025 · 13:18hs
Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

La tensión entre el sector pesquero de Santa Fe y el gobierno provincial volvió a escalar este miércoles, luego de que las organizaciones realizaran cortes de rutas en distintos puntos del territorio ante la falta de convocatoria oficial prometida días atrás.

Según explicó Jesús Pérez, representante de los trabajadores, existe un “sentimiento de impotencia y degradación” hacia el sector, que esperaba un llamado del gobierno tras la reunión que autoridades provinciales mantuvieron con sus pares de Entre Ríos.

“Nos prometieron que nos iban a llamar el lunes, pero no nos han convocado. No tenemos ninguna respuesta”, aseguró.

corte 2

Caos de tránsito

El tránsito volvió a complicarse este jueves por la mañana con un corte total en el ingreso al viaducto Oroño, a la altura de la fuente de la Cordialidad.

En plena protesta, se registró un intercambio subido de tono entre la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, y Jesús Pérez, quienes mantenían un corte en reclamo de respuestas del Ministerio de Ambiente.

Romero les recordó la obligación de garantizar la libre circulación: “No dañen el derecho a circular de los demás. Ustedes tienen derecho a manifestarse, pero no pueden prohibir el paso”, expresó. Pérez respondió: “Estamos peleando contra el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a seguir reclamando. Pero está bien, no vamos a cortar más. Vamos a seguir con media calzada”.

corte 3

Cómo sigue el conflicto

Finalmente, se acordó que no habrá más cortes totales. Sin embargo, los pescadores anticiparon que continuarán con interrupciones parciales durante el fin de semana, lo que podría volver a generar demoras en uno de los accesos más transitados del este santafesino.

jefa viaducto Oroño Corte
Noticias relacionadas
Un camión volcó en la madrugada a la altura de San Agustín 

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Cada año, en la Argentina, se diagnostican 300 nuevos casos

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Policías corruptos: Acosta y Domínguez, imputados como jefe y organizador de la banda policial.

Policías en una asociación ilícita: 14 jefes a prisión por embolsar dinero del combustible de patrulleros

Festival de la Cerveza Artesanal y Santa Fe se Viste en la Estación Belgrano.

Se viene la 8ª edición del Festival de la Cerveza Artesanal Santafesina, acompañada de "Santa Fe se Viste"

Lo último

Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Último Momento
Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Vandalizaron murales mundialistas con mensajes hacia Chiqui Tapia

Aumentaron los precios de los combustibles: la nafta súper subió a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Aumentaron los precios de los combustibles: la nafta súper subió a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Ovación
Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

El candidato a DT de Colón que tiene apuntado Gustavo Abraham

El candidato a DT de Colón que tiene apuntado Gustavo Abraham

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026