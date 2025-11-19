Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

Los manifestantes levantaron el corte total. La medida generó largas filas de vehículos a la altura de la Fuente de la Cordialidad

La tensión entre el sector pesquero de Santa Fe y el gobierno provincial volvió a escalar este miércoles, luego de que las organizaciones realizaran cortes de rutas en distintos puntos del territorio ante la falta de convocatoria oficial prometida días atrás.

Según explicó Jesús Pérez , representante de los trabajadores, existe un “sentimiento de impotencia y degradación” hacia el sector, que esperaba un llamado del gobierno tras la reunión que autoridades provinciales mantuvieron con sus pares de Entre Ríos.

“Nos prometieron que nos iban a llamar el lunes, pero no nos han convocado. No tenemos ninguna respuesta”, aseguró.

Caos de tránsito

El tránsito volvió a complicarse este jueves por la mañana con un corte total en el ingreso al viaducto Oroño, a la altura de la fuente de la Cordialidad.

En plena protesta, se registró un intercambio subido de tono entre la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, y Jesús Pérez, quienes mantenían un corte en reclamo de respuestas del Ministerio de Ambiente.

Romero les recordó la obligación de garantizar la libre circulación: “No dañen el derecho a circular de los demás. Ustedes tienen derecho a manifestarse, pero no pueden prohibir el paso”, expresó. Pérez respondió: “Estamos peleando contra el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a seguir reclamando. Pero está bien, no vamos a cortar más. Vamos a seguir con media calzada”.

Cómo sigue el conflicto

Finalmente, se acordó que no habrá más cortes totales. Sin embargo, los pescadores anticiparon que continuarán con interrupciones parciales durante el fin de semana, lo que podría volver a generar demoras en uno de los accesos más transitados del este santafesino.