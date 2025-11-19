Aumentaron los precios de los combustibles por segunda vez en noviembre: la nafta súper subió a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Ya sin aviso oficial, se hizo efectiva la suba de unos 25 pesos promedio por litro de nafta. Desde enero, las petroleras aplicaron aumentos que promedian entre $350 y $400 por litro

Los precios de los combustibles volvieron a actualizarse en la ciudad de Santa Fe y el impacto se siente en todos los surtidores. Desde enero, las petroleras aplicaron aumentos que promedian entre $350 y $400 por litro, en un escenario marcado por la reciente actualización del impuesto a los combustibles .

En ese marco, la nafta premium alcanzó valores récord: en Shell , el litro de V-Power se ubica en $1.999 , mientras que en YPF , la opción más económica de ese segmento, la Infinia , quedó en $1.864 .

El precio de la nafta súper también se movió. En YPF se vende desde este miércoles a $1.665, y en Shell se ubica en $1.735. En tanto, el gasoil común trepa a $1.722, y su versión premium llega a $1.949.

Con las nuevas tarifas, un tanque de 50 litros de nafta súper en YPF cuesta $83.250, mientras que la misma carga con combustible premium sube a $93.200. En Shell, llenar un tanque con V-Power llega a $99.950, rozando los $100.000.

Las pizarras en la ciudad de Santa Fe

YPF

• Súper: $1.665

• Infinia Diésel: $1.864

• Diésel 500: $1.575

• Infinia Diésel: $1.815

Axion

• Súper: $ 1.719

• Quantium: $1.959

• Diésel x10: $1.769

• Quantium Diésel x10: $1.898

Shell

• Súper: $1.735

• V-Power: $1.999

• Evolux Diésel: $1.722

• V-Power Diésel: $1.949