Gianni Infantino destacó a la selección argentina y su ilusión por la cuarta estrella en 2026

El presidente de la FIFA destacó a la Albiceleste, valoró a Lionel Messi y resaltó el rol de Boca y River en el fútbol mundial.

19 de noviembre 2025 · 13:42hs
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció la trayectoria de la Selección argentina y su ilusión de conquistar la cuarta estrella en el Mundial 2026. En sus declaraciones, resaltó la constancia del equipo y la influencia global de Lionel Messi, y destacó la pasión futbolera de los argentinos.

La Albiceleste apunta al Mundial 2026

Infantino subrayó la vigencia de la actual campeona del mundo: “Sin dudas sueña con conseguir la cuarta estrella. Mantener un nivel tan alto a través del tiempo no es fácil y Argentina lo ha conseguido. Felicidades a todo el plantel, así como a Lionel Scaloni y al Chiqui Tapia”.

Para el presidente de la FIFA, la selección mantiene un rendimiento sólido que la posiciona entre los mejores equipos del mundo y refuerza sus aspiraciones de título.

Lionel Messi, un ícono global

El dirigente también destacó a Lionel Messi como embajador del fútbol: “Íconos futbolísticos como Messi han sido cruciales para el crecimiento de nuestro deporte en Estados Unidos. Un país que sigue con devoción el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto, Messi es un ídolo reconocido y respetado por todos, un verdadero embajador que además sigue rompiendo récords en la MLS”.

Messi no solo potencia a la selección, sino que también fortalece la presencia del fútbol argentino en mercados internacionales clave.

Boca y River como referentes sudamericanos

Infantino valoró la participación de los clubes argentinos en torneos internacionales: “El primer Mundial de Clubes FIFA ha marcado un antes y un después. Los equipos sudamericanos, incluyendo por supuesto a Boca y River, tuvieron un rol protagónico, tanto en lo deportivo como en la pasión y el color de sus hinchadas”.

Los clubes no solo compiten a nivel global, sino que aportan identidad, espectáculo y emoción, consolidando su influencia en el fútbol mundial.

