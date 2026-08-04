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El capitán de Colón Federico Lértora se refirió a la salida de Medrán

Luego de que Medrán se despidiera del plantel, el volante habló del presente que atraviesa el equipo y de la necesidad de mantener la calma

Ovación

Por Ovación

4 de agosto 2026 · 09:00hs
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Federico Lértora reflexionó sobre la salida de Medrán y el presente de Colón.

Prensa Colón

Federico Lértora reflexionó sobre la salida de Medrán y el presente de Colón.

Luego de confirmarse la salida de Ezequiel Medrán, uno de los jugadores que habló fue el capitán de Colón Federico Lértora quien se refirió al complejo presente que atraviesa el plantel.

Las reflexiones de Lértora

"Más allá de los resultados y que podemos jugar bien o podemos jugar mal, el grupo siempre se brindó al máximo y se entregó con todo lo que tenía", fue la primera reflexión de Lértora.

Respecto al sentimiento que impera dentro del plantel dijo: "Más que desazón, siento bronca, porque arrancamos la segunda rueda muy bien con los dos triunfos ante Deportivo Madryn y de local con Central Norte y no esperábamos encontrarnos tres fechas después con este presente".

"Entramos en un bache, en un pozo en el que llegamos varias veces y no convertimos. Y en contrapartida, nos llegan muy poco y nos convierten. No marcan goles múy rápido y eso nos lleva a un nerviosismo que se transmite en todo el grupo", aseguró.

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En otro tramo de la charla, Lértora sostuvo: "Hay que volver a la tranquilidad, a esa tranquilidad que veníamos trayendo, que eso nos permitió conseguir buenos resultados y en donde mostrábamos por muchos partidos ser un equipo con carácter y personalidad", aseguró el capitán.

A la hora de entender el momento, el volante manifestó: "Sabemos la importancia de Colón en la B Nacional, de que estamos peleando por un objetivo muy claro, que es volver a Primera División".

Por último el capitán sentenció: "Hay que aguantar el enojo y la frustración del hincha. Debemos trabajar puertas adentro para el fin de semana y volver a generar ilusión y ese convencimiento que había algunas fechas atrás".

Colón Lértora Medrán
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