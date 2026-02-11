El estadio Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón se prepara para comenzar la nueva ilusión en la Primera Nacional y el estadio Brigadier López luce en impecables condiciones. Para enamorar a sus hinchas

Colón ya empieza a sentir el pulso del debut. A días del estreno en la Primera Nacional, el estadio Brigadier López se muestra en condiciones óptimas para recibir al Sabalero en el inicio de una nueva temporada cargada de expectativas el sábado, desde las 20, ante Deportivo Madryn .

El Cementerio de los Elefantes luce impecable. El campo de juego presenta un estado ideal, parejo y cuidado al detalle, mientras que las tribunas fueron remozadas y se preparan para vestirse de gala el próximo sábado 14 de febrero en su primer compromiso del certamen.

El contexto acompaña. El pronóstico del tiempo asoma favorable, el plantel fue renovado y el objetivo vuelve a ser el mismo: pelear por el ascenso. Con un proyecto que busca consolidarse y una ilusión que se renueva, Colón afronta el 2026 con la determinación de volver a ser protagonista.

Todo parece alinearse para una noche especial en barrio Centenario. El estadio está listo, la gente espera y el equipo se prepara para reencontrarse con su casa, con la esperanza de que el debut sea el primer paso firme hacia el gran objetivo.

Así luce el estadio de Colón antes del debut