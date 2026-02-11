Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

De cara al partido de la fecha 5 del Apertura ante San Lorenzo en el 15 de Abril, el DT Leonardo Madelón recibió importantes noticias en Unión

Unión comienza a recibir señales alentadoras de cara al compromiso ante San Lorenzo de la fecha 5 del Torneo Apertura, que se disputará en el estadio 15 de Abril. En la antesala de un partido importante, el entrenador Leonardo Madelón sumó novedades en cuanto al estado físico de algunos jugadores.

Colazo y Aguirre, a disposición de Madelón en Unión

Si bien la formación aún no está confirmada —con un cambio asegurado y otro que permanece en duda—, el cuerpo técnico celebra contar Misael Aguirre, que venía arrastrando molestias físicas, pero evolucionó y estará a disposición, al menos para integrar el banco de suplentes. En el caso de Agustín Colazo, si bien está mejorando, sigue entre algodones con pocas chances de estar. Tiene un problema (ver aparte) que podría demandarle más días.

image Colazo, aún entre algodones en Unión.

La contracara sigue siendo Tomás González, quien aparece como la principal incógnita. El extremo continúa complicado por la misma afección que lo marginó del compromiso anterior y su presencia para el duelo del fin de semana permanece en duda.

Con este panorama, Unión continúa su preparación apuntando a llegar de la mejor manera al choque ante San Lorenzo, con la expectativa de confirmar la recuperación de piezas importantes y aprovechar el empuje de su gente en el 15 de Abril.