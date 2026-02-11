Uno Santa Fe | Unión | Unión

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

De cara al partido de la fecha 5 del Apertura ante San Lorenzo en el 15 de Abril, el DT Leonardo Madelón recibió importantes noticias en Unión

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 15:41hs
Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Unión comienza a recibir señales alentadoras de cara al compromiso ante San Lorenzo de la fecha 5 del Torneo Apertura, que se disputará en el estadio 15 de Abril. En la antesala de un partido importante, el entrenador Leonardo Madelón sumó novedades en cuanto al estado físico de algunos jugadores.

• LEER MÁS: Unión, con árbitro confirmado para su choque ante San Lorenzo

Colazo y Aguirre, a disposición de Madelón en Unión

Si bien la formación aún no está confirmada —con un cambio asegurado y otro que permanece en duda—, el cuerpo técnico celebra contar Misael Aguirre, que venía arrastrando molestias físicas, pero evolucionó y estará a disposición, al menos para integrar el banco de suplentes. En el caso de Agustín Colazo, si bien está mejorando, sigue entre algodones con pocas chances de estar. Tiene un problema (ver aparte) que podría demandarle más días.

image
Colazo, a&uacute;n entre algodones en Uni&oacute;n.

Colazo, aún entre algodones en Unión.

• LEER MÁS: Unión mete cambios ante San Lorenzo tras la derrota en Santiago del Estero

La contracara sigue siendo Tomás González, quien aparece como la principal incógnita. El extremo continúa complicado por la misma afección que lo marginó del compromiso anterior y su presencia para el duelo del fin de semana permanece en duda.

• LEER MÁS: Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

Con este panorama, Unión continúa su preparación apuntando a llegar de la mejor manera al choque ante San Lorenzo, con la expectativa de confirmar la recuperación de piezas importantes y aprovechar el empuje de su gente en el 15 de Abril.

Unión Leonardo Madelón San Lorenzo
Noticias relacionadas
lucas ayala, el juvenil que golpea la puerta en union

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

union mete cambios ante san lorenzo tras la derrota en santiago del estero

Unión mete cambios ante San Lorenzo tras la derrota en Santiago del Estero

la reserva de union se durmio en el final y aldosivi le empato un partido increible con 10

La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

union suma mas jugadores entre algodones para el partido ante san lorenzo

Unión suma más jugadores entre algodones para el partido ante San Lorenzo

Lo último

José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

Pullaro decretó un básico de $1.350.000 para la Policía y apuesta a desactivar la protesta de la fuerza

Pullaro decretó un básico de $1.350.000 para la Policía y apuesta a desactivar la protesta de la fuerza

Unión pierde a Fascendini y Colazo ¿Cuántas semanas estarán sin jugar?

Unión pierde a Fascendini y Colazo ¿Cuántas semanas estarán sin jugar?

Último Momento
José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

Pullaro decretó un básico de $1.350.000 para la Policía y apuesta a desactivar la protesta de la fuerza

Pullaro decretó un básico de $1.350.000 para la Policía y apuesta a desactivar la protesta de la fuerza

Unión pierde a Fascendini y Colazo ¿Cuántas semanas estarán sin jugar?

Unión pierde a Fascendini y Colazo ¿Cuántas semanas estarán sin jugar?

Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Alianza Lima libera a Carlos Zambrano: los tres acusados de abuso sexual ya no forman parte del plantel

Alianza Lima libera a Carlos Zambrano: los tres acusados de abuso sexual ya no forman parte del plantel

Ovación
José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones