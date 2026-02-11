Uno Santa Fe | Colón | Colón

Con este once, Colón quiere enamorar a su gente el 14 de febrero

En el día de los enamorados Colón debuta en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, desde las 20 en el Brigadier López.

11 de febrero 2026 · 13:33hs
El 14 de febrero no será una fecha más para el pueblo sabalero. Después de más de cuatro meses sin competencia oficial en el Brigadier López, Colón volverá a presentarse ante su gente cuando reciba desde las 20 a Deportivo Madryn, en el arranque de la Primera Nacional. La premisa es clara: comenzar el campeonato con autoridad y perfil de candidato.

Un Colón renovado para una nueva etapa

El receso dejó cambios profundos. La dirigencia apostó fuerte en el mercado y cerró 16 incorporaciones, modificando de manera sustancial la estructura del plantel profesional. La intención es dar vuelta la página tras un año irregular que lo dejó más cerca de perder la categoría que de lograr el ascenso.

La continuidad de Ezequiel Medrán le dio coherencia al proyecto, aunque el grupo presenta una identidad distinta. Se trata de un nuevo ciclo que combina experiencia, apuestas jóvenes y futbolistas que llegan con hambre de protagonismo en una categoría exigente.

Dentro de esa renovación, la designación de Pier Barrios como capitán marca una señal fuerte puertas adentro. El zaguero, de 35 años, asume el liderazgo tras su llegada desde el fútbol peruano y con amplio recorrido en el ascenso argentino. Medrán confía en su personalidad para ordenar la última línea y transmitir carácter en los momentos determinantes. La experiencia del defensor será clave para amalgamar un vestuario con numerosas caras nuevas y sostener la competitividad a lo largo de un torneo extenso.

El once de Medrán para el estreno

Para el compromiso frente a Deportivo Madryn, el entrenador definió esta formación inicial: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea. El equipo muestra equilibrio entre rodaje y renovación, con varios futbolistas que vivirán su primera función oficial en el estadio rojinegro.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Primera Nacional, contará con el arbitraje de Pablo Giménez. En Santa Fe saben que el camino es largo, pero también que un inicio firme puede marcar tendencia.

