José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

Caída la chance de América de Cali y con San Lorenzo esperando que salga libre, el futuro de José Neris se complica. Colón sigue firme

11 de febrero 2026 · 18:25hs
Pese a las versiones que circularon en las últimas horas, quedó definitivamente descartada la posibilidad de que José Neris vaya a América de Cali. Tanto en Colombia como en Santa Fe dan por cerrado el tema, desactivando un rumor que volvióm pero que no tuvo correlato en las negociaciones. Colón no claudica.

El mediocampista uruguayo continúa trabajando de manera diferenciada mientras busca una salida anticipada de Colón, aunque por ahora el escenario permanece bloqueado. El principal escollo es doble: no llegaron propuestas de transferencia o préstamo, y además las alternativas planteadas por su representante para rescindir fueron consideradas inviables por la dirigencia.

José Neris, acorralado en Colón

Neris tiene contrato hasta diciembre y desde el club no están dispuestos a interrumpirlo en condiciones que no resguarden sus intereses. En ese marco, las ofertas acercadas hasta el momento para destrabar la situación fueron calificadas como irrisorias, lo que enfrió cualquier avance.

En medio de este contexto volvió a mencionarse el nombre de América de Cali, pero la realidad es que la puerta ya está cerrada. En el fútbol colombiano el tema quedó archivado, del mismo modo que en el mundo Colón, donde aseguran que esa chance ya no corre.

Por lo pronto, el único interés que se mantiene dando vueltas es el de San Lorenzo, aunque bajo la misma modalidad: la llegada en condición de libre. Esa postura también mantiene la negociación estancada, ya que Colón se muestra firme en hacer valer un contrato que sigue en pie. Entonces, todo esto eleva la preocupación del jugador, que no quiere quedar parado todo el año sin jugar, porque se desvaloriza y pierde ritmo. Una situación incómoda, pero Colón se hace respetar. El desenlace parece inevitable: José Neris se irá de Colón. La incógnita, a esta altura, no es el qué, sino el cómo y cuándo.

