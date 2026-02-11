Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Tomás Etcheverry se quedó con un duelo maratónico entre argentinos ante Román Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open 2026

11 de febrero 2026 · 17:54hs
Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

@iebmasargopen

Tomás Etcheverry se quedó con un duelo maratónico entre argentinos ante Román Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open 2026. El platense (57°) ganó 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 después de más de tres horas y media de batalla en el Buenos Aires Lawn Tennis y se convirtió en el primer clasificado a la próxima ronda.

Etcheverry se quedó con el duelo de argentinos en el Argentina Open

El primer set fue extremadamente parejo. Tras intercambiar quiebres y llegar 5-4 con saque de Etcheverry, Burruchaga tuvo break y set point, pero falló una derecha paralela por muy poco. Tomy resistió, sostuvo su servicio y llevó la definición al tie break, donde se impuso 7-5.

En el segundo parcial, Etcheverry arrancó en desventaja y llegó a estar contra las cuerdas, aunque logró recuperar el quiebre y emparejar el trámite. Burruchaga, finalista en el Challenger de Rosario, salvó un match point con el set 5-6 y forzó otro desempate, que ganó 7-3 para estirar la definición.

En el tercero pesó el físico, con un Burruchaga disminuido y Etcheverry que quebró tres veces y cerró 6-4 para sellar el pase. A pesar de la derrota, y tras una gran semana, el porteño quedó 101° en el ranking en vivo, al borde del Top 100, mientras que el platense, que igualó su mejor actuación en el torneo, espera por João Fonseca o Alejandro Tabilo.

Argentina Open Tomás Etcheverry Román Burruchaga
Noticias relacionadas
etcheverry debuto con autoridad y ya esta en octavos del argentina open

Etcheverry debutó con autoridad y ya está en octavos del Argentina Open

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el Argentina Open.

Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

argentina open: 12 tenistas albicelestes competiran en la edicion 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Francisco Cerúndolo es el mejor tenista argentino que participará en el Argentina Open.

Argentina Open: con 11 tenistas argentinos, así quedó el cuadro principal

Lo último

Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Alianza Lima libera a Carlos Zambrano: los tres acusados de abuso sexual ya no forman parte del plantel

Alianza Lima libera a Carlos Zambrano: los tres acusados de abuso sexual ya no forman parte del plantel

Arranque con problemas para Colapinto en Baréin: No se parece a lo que uno esperaba

Arranque con problemas para Colapinto en Baréin: "No se parece a lo que uno esperaba"

Último Momento
Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Alianza Lima libera a Carlos Zambrano: los tres acusados de abuso sexual ya no forman parte del plantel

Alianza Lima libera a Carlos Zambrano: los tres acusados de abuso sexual ya no forman parte del plantel

Arranque con problemas para Colapinto en Baréin: No se parece a lo que uno esperaba

Arranque con problemas para Colapinto en Baréin: "No se parece a lo que uno esperaba"

En VIVO: Pullaro habla sobre el conflicto con la Policía y las medidas del Gobierno

En VIVO: Pullaro habla sobre el conflicto con la Policía y las medidas del Gobierno

Seguí en VIVO el debate por la reforma laboral en el Senado: el Gobierno busca la media sanción tras ajustes al proyecto

Seguí en VIVO el debate por la reforma laboral en el Senado: el Gobierno busca la media sanción tras ajustes al proyecto

Ovación
Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones