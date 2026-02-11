Tomás Etcheverry se quedó con un duelo maratónico entre argentinos ante Román Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open 2026. El platense (57°) ganó 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 después de más de tres horas y media de batalla en el Buenos Aires Lawn Tennis y se convirtió en el primer clasificado a la próxima ronda.
Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final
El primer set fue extremadamente parejo. Tras intercambiar quiebres y llegar 5-4 con saque de Etcheverry, Burruchaga tuvo break y set point, pero falló una derecha paralela por muy poco. Tomy resistió, sostuvo su servicio y llevó la definición al tie break, donde se impuso 7-5.
En el segundo parcial, Etcheverry arrancó en desventaja y llegó a estar contra las cuerdas, aunque logró recuperar el quiebre y emparejar el trámite. Burruchaga, finalista en el Challenger de Rosario, salvó un match point con el set 5-6 y forzó otro desempate, que ganó 7-3 para estirar la definición.
En el tercero pesó el físico, con un Burruchaga disminuido y Etcheverry que quebró tres veces y cerró 6-4 para sellar el pase. A pesar de la derrota, y tras una gran semana, el porteño quedó 101° en el ranking en vivo, al borde del Top 100, mientras que el platense, que igualó su mejor actuación en el torneo, espera por João Fonseca o Alejandro Tabilo.