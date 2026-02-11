Alianza Lima libera a Carlos Zambrano: los tres acusados de abuso sexual ya no forman parte del plantel

Carlos Zambrano dejó de ser jugador de Alianza Lima luego de arribar a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato , sumándose a Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes ya habían sido desvinculados. La decisión busca minimizar impactos deportivos y disciplinarios , en un club que se enfrenta a una situación de alta exposición mediática y presión institucional.

El defensor central peruano había sido apartado del plantel profesional desde que se conoció la denuncia de presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años. La resolución contractual llega tras la intervención de la dirigencia y los protocolos internos, en línea con lo adoptado previamente con Trauco y Peña.

Los hechos y la denuncia

El episodio ocurrió el 18 de enero en un hotel de Montevideo, donde la denunciante asistió junto a una amiga, invitada por Zambrano, y compartió un encuentro con los otros futbolistas implicados. Según su relato, luego de consumir bebidas alcohólicas habría sufrido agresión sexual por parte de los tres jugadores.

Tras el incidente, la víctima regresó a Argentina y fue atendida en distintos centros médicos, incluyendo la Clínica San Juan de Dios en San Isidro y el Hospital Muñiz, donde formalizó la denuncia el 21 de enero.

Intervención judicial y medidas de protección

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas judiciales se ordenaron pericias médicas, secuestro de prendas, toma de muestras biológicas y se activó el Programa 137, destinado a la asistencia de víctimas de violencia sexual, además de otorgar un botón de pánico a la denunciante como medida preventiva.

Impacto en el club y en la competición

Alianza Lima enfrenta un contexto delicado: la desvinculación de tres futbolistas importantes coincide con el inicio del Torneo de la Primera División y la Copa Libertadores 2026. El técnico Pablo Guede debe rearmar la defensa y el mediocampo ante la ausencia de jugadores de jerarquía, mientras la institución busca preservar la disciplina y la estabilidad deportiva en medio de un caso que trasciende lo futbolístico.