El exjugador de Colón que liquidó a los dirigentes: "No se cansan de cometer los mismos errores"

El gran mérito de Delfino fue haber encontrado rápido un sistema de juego y los intérpretes, con lo cual los buenos resultados de la primera parte de la temporada invitaban a la ilusión en cuanto a que el retorno a Primera División sea mucho más rápido de lo esperado.

Pero un bajón futbolístico llevó a los dirigentes a cortar con el ciclo de Delfino y generar el desembarco de Rodolfo De Paoli, quien solo duró seis partidos en su cargo, donde el gran detonante, más allá de haber agregado más desconcierto a tanta incertidumbre, fue la dura derrota ante Brown de Adrogué en el Brigadier López.

Pablo Ricchetti, con los tapones de punta en Colón

"Un club con serios problemas económicos echa a un DT diciendo que fue “de común acuerdo” mientras ese dt, en conferencia de prensa, dice que se siente fuerte. A los dos días contrata a otro y 6 semanas después anuncia su desvinculación sin haber llegado a un acuerdo económico", comenzó el exjugador de Colón, Pablo Ricchetti, en su cuenta de X.

Y agregó: "¿No se cansan de cometer los mismos errores? Y no me vengan con que nadie quiere agarrar porque me consta que tienen carpetas de cuerpos técnicos con gente muy identificada y de mucho recorrido...".