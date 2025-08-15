Uno Santa Fe | Colón | Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar lo que trabajé en Colón"

Juan Cruz Zurbriggen, surgido de las inferiores de Colón y actualmente en San Telmo, palpitó el partido de este sábado en la Isla Maciel.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 12:12hs
El delantero Juan Cruz Zurbriggen, surgido de las divisiones inferiores de Colón y actualmente jugador de San Telmo, se prepara para un partido especial este sábado en la Isla Maciel, cuando su equipo reciba al club santafesino por la fecha 27 de la Primera Nacional.

El gran desafío de Zurbriggen

El atacante no ocultó su ansiedad por enfrentar a su exequipo: “Estoy ansioso, es la primera vez que me tocaría enfrentar a Colón”, confesó.

La situación genera en él una mezcla de sensaciones, fruto de los años vividos en Santa Fe: “Fueron muchos años en el clubMe quedaron recuerdos muy lindos de Santa Fe”, agregó.

Zurbriggen y su relación con Colón

A la hora de hablar de emociones encontradas y posibles festejos, Zurbriggen fue claro: “Si me toca hacer un gol no lo grito. La situación es muy difícil y no es fácil debutar en este contexto”.

Además, tuvo palabras de aliento para los jóvenes que están dando sus primeros pasos en Colón: “Les deseo lo mejor a los chicos que debutaron y juegan hoy”.

Sobre lo que significa regresar a Colón con la camiseta de otro equipo, el delantero reflexionó: “Uno es hincha de Colón y pasé muchos años en el club. Sería lindo tener la oportunidad de demostrar lo que trabajé tanto tiempo”.

Con estas declaraciones, Juan Cruz Zurbriggen deja en claro la mezcla de nostalgia y profesionalismo que lo acompañará en un partido donde se enfrentará a su pasado y buscará consolidarse en su presente en San Telmo.

