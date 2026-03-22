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El historial negativo que tiene Colón enfrentando a San Telmo

Colón visitará a San Telmo buscando cortar la racha negativa que mantiene frente al Candombero y poder sumar su primer triunfo como visitante

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 10:08hs
Colón buscará cortar la racha negativa frente a San Telmo.

Colón buscará cortar la racha negativa frente a San Telmo.

Es realmente adverso el historial para Colón enfrentando a San Telmo. Y es que se enfrentaron en 17 ocasiones, con 12 victorias para el Candombero y apenas cinco para el Sabalero.

Colón y una nefasta racha ante San Telmo

Desde que Colón descendió a la Primera Nacional, se enfrentaron cuatro veces y todas fueron victorias de San Telmo, la última fue el 16 de agosto de 2025 en la Isla Maciel 1-0 con gol de Sebastián Cocimano.

Mientras que en 2024, el Rojinegro cayó como visitante 2-0 con goles de Franco Ayunta y Hernán López en contra. Ese año en el Brigadier López perdió 1-0 con gol de Rodrigo Ayala.

LEER MÁS: Colón visita a San Telmo con el objetivo de mantener la racha positiva

Mientras que en abril de 2025, Colón perdió en Santa Fe 1-0 con gol de Elías Brítez en tiempo de descuento, como consecuencia de un grosero error de Marcos Díaz.

Y con la particularidad de que en los cuatro partidos no pudo marcar goles. Así las cosas, este domingo será otra historia y con un equipo más competitivo, Colón buscará cortar la racha negativa y festejar ante el Candombero.

Colón San Telmo historial
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