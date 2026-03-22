El arranque de Colón en el Torneo de la Primera Nacional es auspicioso, ya que el equipo cosechó dos triunfos y dos empates, manteniendo el invicto.
Colón visita a San Telmo con el objetivo de mantener la racha positiva
Este domingo desde las 16 Colón visita a San Telmo. El Sabalero que está invicto en la competencia, buscará sumar su primer triunfo como visitante
Por Ovación
Colón tendrá un cambio para visitar a San Telmo
Y este domingo visitará a San Telmo con el objetivo de prolongar la racha positiva, pero además, con el desafío de sumar su primer triunfo como visitante.
En relación al equipo, el DT sabalero Ezequiel Medrán realizará una variante obligada, ya que ante Acassuso, Conrado Ibarra sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho.
De esta manera, su reemplazante será Julíán Marcioni, quien había sido titular en los primeros tres partidos, pero se lesionó en el cotejo ante Ferro y por ello no estuvo contra Acassuso.
Por su parte, San Telmo no arrancó bien el torneo, de hecho aún no pudo ganar, sumando dos empates y dos derrotas. Por lo cual, intentará sumar ante Colón su primera victoria.
Probables formaciones
San Telmo: Joaquín Enrico; Facundo Roncaglia, Leonel Pollacchi, Fabián Henriquez, Gabriel Paredes; Javier Iritier, Elías Brítez, Renzo Uriburu, Elías Peralta; Martín Batallini y Franco Tisera. DT: Marcelo Perugini.
Colón: Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Árbitro: Franco Acita.
Estadio Osvaldo Baletto
Hora: 16.
TV: LPF Play