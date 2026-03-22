Colón visita a San Telmo con el objetivo de mantener la racha positiva

Este domingo desde las 16 Colón visita a San Telmo. El Sabalero que está invicto en la competencia, buscará sumar su primer triunfo como visitante

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 09:43hs
Colón visita a San Telmo con el desafío de sumar su primer triunfo como visitante.

Colón visita a San Telmo con el desafío de sumar su primer triunfo como visitante.

El arranque de Colón en el Torneo de la Primera Nacional es auspicioso, ya que el equipo cosechó dos triunfos y dos empates, manteniendo el invicto.

Colón tendrá un cambio para visitar a San Telmo

Y este domingo visitará a San Telmo con el objetivo de prolongar la racha positiva, pero además, con el desafío de sumar su primer triunfo como visitante.

En relación al equipo, el DT sabalero Ezequiel Medrán realizará una variante obligada, ya que ante Acassuso, Conrado Ibarra sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho.

De esta manera, su reemplazante será Julíán Marcioni, quien había sido titular en los primeros tres partidos, pero se lesionó en el cotejo ante Ferro y por ello no estuvo contra Acassuso.

Por su parte, San Telmo no arrancó bien el torneo, de hecho aún no pudo ganar, sumando dos empates y dos derrotas. Por lo cual, intentará sumar ante Colón su primera victoria.

Probables formaciones

San Telmo: Joaquín Enrico; Facundo Roncaglia, Leonel Pollacchi, Fabián Henriquez, Gabriel Paredes; Javier Iritier, Elías Brítez, Renzo Uriburu, Elías Peralta; Martín Batallini y Franco Tisera. DT: Marcelo Perugini.

Colón: Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Árbitro: Franco Acita.

Estadio Osvaldo Baletto

Hora: 16.

TV: LPF Play

medran tiene el equipo: colon, con todo listo para visitar a san telmo

medran, ante su gran desafio en colon: ganar fuera de santa fe y dar un golpe de autoridad

lucas cano, con la idea fija en colon: queremos ser un equipo intenso y protagonista

el particular dato que esconde el equipo titular de colon ante san telmo

Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

La morosidad de las empresas: una de cada ocho firmas está atrasada con los pagos de los créditos

El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita

Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

La morosidad de las empresas: una de cada ocho firmas está atrasada con los pagos de los créditos

El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita

En Santa Fe, el 60% de los comercios no vende por internet y pierde terreno en un mercado cada vez más competitivo

Argentinos y Platense animan un clásico clave en La Paternal

Pittón hizo autocrítica tras la caída de Unión: Le dimos la contra con un hombre de más

Se puso en marcha parcialmente el 26° Torneo Regional del Litoral

Capibaras cayó frente a Selknam en Chile por el Súper Rugby Américas

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Newells salió de su crisis con un sufrido triunfo ante Gimnasia (M) en Rosario

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

