El Juan García lucirá a pleno para ver a Chaco For Ever y Colón

Los hinchas de Chaco For Ever se volcaron de manera masiva en las últimas horas para ver el gran partido de este sábado frente a Colón en el Juan García

El estadio Juan Alberto García, conocido como El Gigante de la Avenida, tendrá este sábado un partido por demás de especial. Chaco For Ever recibirá a Colón, que no es un rival más.