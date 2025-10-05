Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cerrará un año para el olvido ante el CADU en el Brigadier López

Colón recibirá al descendido CADU, desde las 15.30, en su último partido de un caótico año, donde arrancó como candidato y se despide lejos de todo.

5 de octubre 2025 · 09:17hs
Colón afrontará este domingo su último compromiso en la Primera Nacional 2025, cuando desde las 15.30 reciba en el estadio Brigadier López a Defensores Unidos de Zárate, en el marco de la fecha 34 de la Zona B.

Cómo llega Colón al duelo ante el CADU

El Sabalero llega al cierre de un año olvidable, donde pasó de ser candidato al ascenso a protagonizar una campaña con altibajos y muy por debajo de lo esperado. El recorrido incluyó a Ariel Pereyra, Andrés Yllana y Martín Minella en la conducción técnica, hasta la llegada de Ezequiel Medrán, quien todavía no logró conseguir una victoria en el banco rojinegro.

LEER MÁS: La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

Para este encuentro, Medrán volverá a apostar por una mezcla de experiencia y juveniles. En defensa, Conrado Ibarra ocupará el lugar del suspendido Facundo Castet, mientras que Brian Negro reemplazará al desgarrado Gonzalo Soto. Además, se producirán dos variantes tácticas: Zahir Yunis ingresará por Lautaro Gaitán e Iván Ojeda lo hará en lugar de Facundo Taborda.

Así llega el CADU para el duelo ante Colón

Del otro lado, Defensores Unidos, que ya consumó su descenso y juega únicamente para cumplir con el calendario, se despedirá de la categoría en Santa Fe. El entrenador Santiago Davio no podrá contar con Luis Olivera, expulsado en la fecha pasada frente a Temperley, y en su lugar ingresará Nahuel Basualdo.

El duelo contará con el arbitraje de Nelson Sosa, correntino de 41 años, que dirigirá por primera vez un encuentro con Colón como protagonista.

Formaciones de Colón y CADU

Colón: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro, Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis, Ignacio Lago; Christian Bernardi; e Iván Ojeda. DT: Ezequiel Medrán.

CADU: Eric González, Federico Marchesini, Máximo Ferulano, Tomás Ferreyra, Joaquín Tello, Bautista Carboni, Rodrigo Juárez, Lautaro Ceratto y Dylan Salvo. DT: Santiago Davio.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Nelson Sosa.

Hora de inicio: 15.30.

Televisa: TyC Sports Play.

