Quién es Nelson Sosa, el árbitro de Colón-CADU

Colón recibirá a CADU, este domingo desde las 15.30, en su último partido del año en la Primera Nacional. Nelson Sosa será el hombre de negro.

Colón se despide este domingo de la temporada 2025 de la Primera Nacional, cuando desde las 15.30 reciba en el Brigadier López a Defensores Unidos de Zárate (CADU). Será el último capítulo de un año cargado de tensiones y frustraciones para el Sabalero, que nunca logró consolidarse como candidato al ascenso.

La particularidad de este encuentro estará en el árbitro designado: Nelson Sosa , de 41 años, nacido el 15 de abril de 1984 en Corrientes, quien por primera vez dirigirá a Colón .

Sosa cuenta con una amplia trayectoria en el ascenso argentino. En total acumula 149 partidos oficiales, en los que mostró 590 tarjetas amarillas, 18 expulsiones por doble amonestación y 29 rojas directas. La mayor parte de su recorrido corresponde a la Primera Nacional, con 131 partidos, 510 amarillas, 13 dobles amonestaciones y 25 rojas directas.

También registra 11 encuentros en el Federal A (49 amarillas y seis expulsiones), dos en la Copa Argentina, tres en el Torneo Transición de la Primera Nacional y uno en el Reducido. Además, tuvo una breve participación en la Liga Profesional 2023/2024, donde impartió justicia en un solo partido.

Cómo le fue al CADU con Nelson Sosa

En cuanto a antecedentes con el CADU, el correntino lo arbitró en tres oportunidades: victoria 1-0 frente a Güemes de Santiago del Estero (23/06/2023), derrota 1-0 contra Atlético de Rafaela (11/05/2024) y caída por el mismo resultado ante Mitre de Santiago del Estero (14/07/2024). En esos compromisos sancionó nueve amarillas y no mostró tarjetas rojas.

De esta manera, Colón cerrará su participación en el torneo con la novedad de que Nelson Sosa tendrá su estreno absoluto con el equipo rojinegro, en un duelo que será también el último de la temporada para Defensores Unidos, ya descendido.

Zona B – Domingo 5 de octubre