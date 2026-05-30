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El historial entre Colón y Almirante Brown que favorece al Sabalero

Este sábado, Colón y Almirante Brown volverán a verse las caras, en un choque que tiene al Sabalero con ventaja por sobre La Fragata

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 11:24hs
El historial entre Colón y Almirante Brown favorece al Sabalero.

Prensa Almirante

El historial entre Colón y Almirante Brown favorece al Sabalero.

Por la 16° fecha del Torneo de la Primera Nacional, este sábado desde las 15.30, Colón visitará a Almirante Brown con el arbitraje de Bruno Amiconi. Y el historial entre ambos equipos, favorece al Sabalero.

El historial entre Colón y Almirante Brown

El historial general entre Colón y Almirante Brown indica que se enfrentaron en 37 oportunidades, con 16 triunfos para el Sabalero, 10 empates y 11 victorias de La Fragata.

La última vez que se enfrentaron fue el 13 de julio del año pasado, cuando en el estadio Brigadier López Colón ganó 1-0 con gol de Federico Jourdan en el retorno al equipo del Pulga Rodríguez.

LEER MÁS: Cómo le fue a Colón con Bruno Amiconi como árbitro

Por su parte, el último enfrentamiento en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, fue el 9 de marzo del 2025 en la victoria por 2-0 de Almirante Brown con goles de Gonzalo Flores y Diego García.

Desde que Colón está en la Primera Nacional, se enfrentaron en cuatro oportunidades, con dos victorias para el Sabalero, un empate y una derrota.

Colón Almirante Brown historial
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