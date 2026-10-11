Cómo le fue a Colón con Jorge Baliño como árbitro

Colón visitará a Mitre de Santiago del Estero desde las 16, con Jorge Baliño como juez principal. Colón acumula siete triunfos, nueve empates y ocho derrotas bajo su arbitraje.

Colón se prepara para visitar a Mitre de Santiago del Estero desde las 16, en un encuentro que tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal. El experimentado juez estará acompañado por Joaquín Badano y Hernán Vallejos como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

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El historial de Colón con Jorge Baliño

Las estadísticas indican que Baliño dirigió a Colón en 24 oportunidades. Durante esos encuentros, el conjunto rojinegro consiguió siete victorias, empató nueve veces y sufrió ocho derrotas.

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Los números reflejan un registro equilibrado para el Sabalero, que buscará sumar un resultado positivo en su visita a Santiago del Estero. En total, el equipo santafesino ganó menos partidos de los que empató o perdió bajo la conducción arbitral de Baliño.

Los últimos antecedentes con el árbitro

La última vez que Baliño dirigió a Colón fue el 15 de septiembre de 2024, cuando el equipo santafesino cayó por 2-0 ante Brown de Adrogué, en condición de local.

Antes de ese encuentro, el árbitro había impartido justicia en el triunfo rojinegro por 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza, el 18 de agosto de 2024, en el estadio Brigadier López.

De esta manera, el próximo compromiso ante Mitre marcará un nuevo capítulo en el historial entre Colón y Baliño, luego de dos años sin coincidir en un partido oficial, según los antecedentes consignados.