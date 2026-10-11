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Colón busca revancha ante Mitre: así está el historial entre ambos

El Sabalero se enfrentará al conjunto santiagueño con un historial de cinco partidos: dos triunfos para Mitre, dos empates y una victoria para Colón.

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 09:06hs
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Colón busca revancha ante Mitre: así está el historial entre ambos

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón visitará a Mitre de Santiago del Estero en un nuevo compromiso por la Primera Nacional, con el objetivo de sumar tres puntos fuera de casa. En la previa, el historial entre ambos equipos registra cinco enfrentamientos, con dos victorias para el conjunto santiagueño, dos igualdades y un solo triunfo para el Sabalero. El antecedente más reciente terminó empatado en Santa Fe.

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El historial entre Colón y Mitre

Los números marcan una leve ventaja para Mitre en los cruces frente a Colón. De los cinco partidos disputados entre ambos, el equipo de Santiago del Estero se impuso en dos oportunidades, mientras que otros dos encuentros finalizaron en empate. El Sabalero, por su parte, consiguió una sola victoria en el historial.

Estos antecedentes le dan un contexto especial al próximo enfrentamiento, en el que el conjunto rojinegro intentará mejorar sus estadísticas y conseguir un resultado positivo en condición de visitante.

La última victoria de Colón en Santiago del Estero

El último triunfo del Sabalero en Santiago del Estero se produjo el 23 de febrero de 2025, cuando venció a Mitre por 1-0. El único gol del encuentro fue convertido por Brian Negro, en una victoria que le permitió al conjunto santafesino quedarse con los tres puntos fuera de casa.

Por otro lado, el cruce más reciente entre ambos equipos terminó igualado 1-1 en Santa Fe. Ahora, Colón buscará volver a imponerse ante el conjunto santiagueño y sumar una nueva victoria en un historial que, hasta el momento, favorece a Mitre.

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