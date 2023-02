Colón hizo agua ante Sarmiento, sufrió su tercera derrota al hilo y llegará golpeado al Clásico Santafesino

Live Blog Post Comenzó el partido en el Brigadier López Colón y Sarmiento ya juegan en el estadio Brigadier López, por la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional. El Sabalero busca su primer triunfo tras las derrotas consecutivas ante Lanús y Godoy Cruz, respectivamente. Colón salida.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post PT 2' Gol de Sarmiento ante Colón Sarmiento se pone arriba en el marcador con un gol de penal de Javier Toledo, quien remató al palo izquierdo de Ignacio Chicco que estuvo cerca de alcanzar. Colón pierde por 1-0 en Santa Fe por la tercera fecha de la Liga Profesional. PapaCastro.jpg El Pata Castro, que sonó en Unión, jugará en Huracán el año próximo tras su paso por Sarmiento.

Live Blog Post PT 6' Respondió Colón y estuvo cerca ante Sarmiento Carlos Arrúa, de cabeza, mandó por arriba un centro que llegó desde la derecha. Colón pierde ante Sarmiento por 1-0, en el Brigadier López, por la fecha 3 de la Liga Profesional. En la siguiente respondió el Kiwi con un remate de Luciano Gondou, pero respondió bien Ignacio Chicco. Colón Lanús Cristian Vega.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post PT 30' Un Colón sin ideas pierde ante Sarmiento Sarmiento sorprendió de entrada con un gol de penal de Javier Toledo, y le gana a Colón, que no hace pie en el Brigadier López. 1-0 por la fecha 3 del Torneo de la Liga Profesional. Colón salida.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post Final del primer tiempo en el Brigadier López Colón está perdiendo ante Sarmiento, por 1-0, en el Brigadier López. Javier Toledo, de penal, tras una infracción de Cristian Vega, anotó el gol del Kiwi. Colón Sarmiento.JPG Télam

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo en el Brigadier López Colón está perdiendo por 1-0 ante Sarmiento de Junín, en el Brigadier López, con un gol de penal de Javier Toledo, a los 2' del primer tiempo, por la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional. Colón Benítez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ST 13' La tuvo Colón en la cabeza de Carlos Arrúa Un gran centro desde la derecha de Eric Meza llegó al área, donde Carlos Arrúa cabeceó de gran manera, para una tremenda reacción del arquero Sebastián Meza. Colón sigue perdiendo ante Sarmiento 1-0. En la siguiente, el cabezazo de Paolo Goltz fue sacada al córner por el arquero visitante. arrúa Colón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ST 30' La tuvo clara Colón con un remate de Pierotti Santiago Pierotti sacó un remate potente que derivó en una gran tapada del arquero Sebastián Meza. Colón estuvo cerca pero sigue perdiendo por 1-0 ante Sarmiento, en el Brigadier López. Colón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ST 39' Gol de Sarmiento que liquida el partido ante Colón Luciano Gondou, de tiro libre, pone el 2-0 de Sarmiento ante Colón, que es una sombra, en el Brigadier López, por la fecha 3 de la Liga Profesional. Colón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post Final del partido en el Brigadier López Colón perdió por 2-0 ante Sarmiento, con los goles de Javier Toledo y Luciano Gondou, sufrió su tercera derrota al hilo y llegará golpeadísimo al Clásico Santafesino ante Unión, del próximo domingo. Colón salida.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Formaciones

Colón: 1-Ignacio Chico; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz y 28-Andrew Teuten; 30-Santiago Pierotti, Cristian Vega, Leonel Picco y 26-Carlos Arrúa; 92-Jorge Benítez y 7-José Pablo Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Sarmiento: 32-Sebastián Meza; 25-Gonzalo Bettini, 29-Manuel García, 6-Franco Sbuttoni y 26-Yair Arismendi; 10-Sergio Quiroga, 5-Fernando Martínez, 52-Emiliano Méndez y 17-Jean Pierre Rosso; 22-Javier Toledo y 9-Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.

Goles: PT 2' Javier Toledo, de penal (S).

Cambios: PT 27' David Gallardo x Arismendi (S); ST 0' Julián Chicco x Vega (C); 13' Laureano Troncoso x Picco (C) y Ramón Ábila x Benítez (C); 25' Lisandro López x Toledo (S);

Amonestados: Benítez, Teuten, Troncoso (C); Meza, Martínez (S).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Echavarría.