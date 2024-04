El minuto a minuto de Colón ante Temperley en el Brigadier López

Colón empató 0-0 ante Temperley, en el estadio Brigadier López, y no pudo estirar su ventaja en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional.

Colón no pudo cortarse en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional, tras empatar ante Temperley (0-0), que llegó a Santa Fe con Mariano Campodónico como entrenador interino, en el marco de la fecha 12.

Live Blog Post Arrancó el partido en el Brigadier López Colón ya juega ante Temperley, en busca de afirmarse como líder de la Zona B de la Primera Nacional. Iván Delfino paró el mismo equipo que viene de vencer a Deportivo Morón, como visitante. Colón-Chicago.jpg Un video sobre una acción en la agonía de Colón-Nueva Chicago desató la furia de los hinchas de ambos clubes. José Busiemi / UNO Santa Fe

Live Blog Post PT 14' Se lo perdió inexplicablemente Nicolás Talpone Nicolás Talpone bajó de gran manera un centro desde la derecha, y solo ante el arquero tomó la pelota muy abajo y la mandó por arriba. Fue la más clara de Colón, que empata sin goles ante Temperley en el Brigadier López. Colón Nueva Chicago Nicolás Talpone.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 31' Gran remate de Sabella y mejor respuesta del arquero Rago Alexis Sabella tomó una pelota por izquierda, y desde afuera sacó un latigazo que derivó en una gran intervención del arquero Lago que la mandó al córner. Colón somete a Temperley pero siguen 0-0 en el Brigadier López. Castet Colón.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post PT 38' Respondió Temperley pero salvó Vicentini a Colón Con Colón volcado al ataque, llegó una gran jugada de Temperley, que movió la pelota por todo el frente de ataque, llegó el centro para Krüger, que no alcanzó a empujar y salvó Manuel Vicentini. Colón y Temperley siguen 0-0. VicentiniColón.jpg Manuel Vicentini arrancó como el arquero titular de Colón en estas primeras nueve fechas del certamen.

Live Blog Post PT 44' Gran cabezazo de Lago y mejor respuesta del arquero Rago Llegó un tiro libre desde la derecha al corazón del área, donde cabeceó Lago, y el arquero Rago con una gran intervención salvó su arco. Colón y Temperley siguen 0-0. En la siguiente, el arquero del Gasolero se esforzó para salvar nuevamente ante un remate de Lago y otro de Guille. Ignacio Lago.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post Final del primer tiempo en el Brigadier López Colón, que lo buscó por todos lados e hizo figura al arquero Juan Francisco Rago, empata sin goles ante Temperley, en el Brigadier López, por la fecha 12 de la Zona B de la Primera Nacional. Guille Colón.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post Comenzó el complemento en el Brigadier López Iván Delfino apuesta por el ingreso de Christian Bernardi por Alexis Sabella en Colón, que empata sin goles ante Temperley. BernardiColón.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Live Blog Post ST 5' La tuvo Temperley con una mediavuelta de Arturia Marcos Arturia ganó una pelota en el borde del área, y sacó un potente remate que contuvo Vicentini. Colón y Temperley empatan sin goles. image.png

Live Blog Post ST 11' La tuvo Colón con un remate de Guille Christian Bernardi le cambió a Colón la cara en ofensiva, en la primera del segundo tiempo le quedó a Braian Guille que la mandó muy por arriba. El Sabalero y Temperley igualan 0-0 en el Brigadier López. Guille Colón.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post ST 14' El arquero Rago le ahogó nuevamente el grito a Guille El arquero Juan Francisco Rago es la gran figura de Temperley, y se lució con dos buenas intervenciones ante remates de Braian Guille. Colón sigue 0-0 con el Gasolero. Guille.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post ST 24' Dos llegadas para Colón y una para Temperley Temperley la tuvo primero con una mediavuelta de Marcos Arturia que Vicentini sacó al córner. En la contra se lo perdió Lago con un remate cruzado que se fue cerca, y en la siguiente el mismo ex-Talleres definió a las manos del golero visitante. Talpone.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post Final del partido en el Brigadier López Colón no pudo con la solidez defensiva de Termperley, hizo figura a su arquero Juan Francisco Rago, y terminó 0-0 en el Brigadier López. San Telmo lo podría alcanzar en lo más alto. Talpone.jpg UNO / José Busiemi

Formaciones de Colón y Temperley

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz y 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger; 8-Federico Jourdan, 7-Nicolás Talpone, 10-Alexis Sabella e 11-Ignacio Lago; 9-Braian Guille. DT: Iván Delfino.

Temperley: 1-Juan Francisco Rago; 4-Agustín Sosa, 2-Jorge Scolari, 6-Juan Pablo Segovia y 3-Pedro Souto; 8-Emanuel Ibáñez, 5-Nicolás Da Campo, 7-Juan Imbert y 10-Braian Sánchez; 11-Marcos Arturia y 9-Facundo Krüger. DT: Mariano Campodónico.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 0' Christian Bernardi x Sabella (C); 21' Lucas Richarte x Imbert (T); 26' Javier Toledo x Jourdan (C); 30' Julián Mavilla x Arturia (T) y Luis López x Krüger (T); 35' Lucas Baldunciel x Sánchez (T), Rodrigo Manzur x Ibáñez (T) y Bruno Juncos x Guille (C).

Amonestados: Krüger, Sánchez y Richarte (T).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Franco Acita.