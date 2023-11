Colón se encuentra en un momento agridulce, ya que tiene 42 puntos en la tabla general y estaría perdiendo la categoría y al mismo tiempo tiene 17 unidades en su zona, por lo que está en carrera para pasar a los cuartos de final de la Copa que ganó en la edición de 2021.

Por su parte, Talleres tiene que sumar para asegurarse la plaza en la próxima Copa Libertadores de América, ya que tiene 64 unidades en la general y se contrapone con el mal presente (14).

Live Blog Post ST 48 minutos: Colón goleó a Talleres y en Liniers se jugará su permanencia Colón superó 3-0 a Talleres, con goles de Perlaza, Ábila y Galván, para salir del descenso directo. Ahora definirá todo en el Amalfitani WhatsApp Image 2023-11-12 at 14.53.25 (1).jpeg

Live Blog Post ST 12 minutos: gol de Colón!! lo anotó Tomás Galván Colón vuelve a pegar en el arco cordobés, con una anotación de Galván para poner el 3-0 sobre Talleres Tomás Galván.jpg Prensa Colón

Live Blog Post ST 0 minutos: se juega el complemento con triunfo parcial de Colón Colón y Talleres disputan el segundo tiempo en el Brigadier López. Gana el Sabalero 2 a 0. Colón4.jpg

Live Blog Post PT 47 minutos: final del primer tiempo con victoria de Colón ante Talleres Con los goles tempraneros de Perlaza y Ábila, Colón supera 2-0 a Talleres en el Brigadier López Colón3.jpg

Live Blog Post PT 8 minutos: segundo de Colón!! lo hizo Ramón Ábila En un arranque a puro gol, Colón le gana 2-0 a Talleres, con el segundo en una exquisita definición de Wanchope Ábila WanchopeÁbila.jpg El descuento del goleador de Colón ante Central Córdoba quedó en el Top 3 de la 18ª fecha de la Liga Profesional. Prensa Colón

Live Blog Post PT 5 minutos: gollll de Colón lo hizo Perlaza En la primera jugada clara del partido, Colón le gana 1-0 a Talleres con un tanto de Baldomero Perlaza Julián Chicco Baldomero Perlaza.jpg Julián Chicco se fue de Colón a España y a Baldomero Perlaza lo vinieron a buscar desde Suiza. Prensa Colón

Live Blog Post PT 0 minutos: ya juegan en el Brigadier López, Colón ante Talleres Colón busca ya salir de la zona de descenso directo recibiendo a Talleres en el Brigadier López Colón Talleres Wanchope.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

SÍNTESIS

Colón: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Germán Conti, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Stefano Moreyra y Favio Álvarez; Rubén Botta y Tomás Galván; y Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Luis Sequeira; Nicolás Vallejo, Rodrigo Garro y Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi. DT: Javier Gandolfi.

Goles: PT 5' Baldomero Perlaza (C) y 8' Ramón Ábila (C); ST 12' Tomás Galván (C)

Cambios: ST 0' José Romero x Nicolás Vallejo (T); 8' Ramón Sosa x Nahuel Bustos (T); 17' Lautaro Ovando x Valentín Depietri y Matías Gómez x Luis Sequeira (T); 21' Javier Toledo y Emmanuel Mas x Ramón Ábila y Javier Delgado (C); 28' Santiago Pierotti x Favio Álvarez (C); 37' Braian Guille y Ángel Cardozo Lucena x Rubén Botta y Stefano Moreyra (C); 38' Matías Galarza x Rodrigo Garro (T).

Amonestados: Ábila, Ibáñez, Conti, Mas (C); Suárez, Romero (T)

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Brigadier López.