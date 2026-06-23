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Se complicó la llegada de Eggel y Colón por las dudas consultó por otro volante

En Mendoza dan prácticamente cerrada la partida del volante Marcelo Eggel a Palestino, cuando Colón estaba en la puja. ¿Hay un plan B?

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 19:50hs
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Se complicó la llegada de Eggel y Colón por las dudas consultó por otro volante

El mercado de pases de Colón atraviesa horas decisivas y uno de los nombres que encabeza la lista de prioridades es Marcelo Eggel. El volante de Maipú reúne las características que pretende Ezequiel Medrán para fortalecer la mitad de la cancha y cuenta también con el respaldo del mánager Diego Colotto.

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La dirigencia rojinegra está dispuesta a realizar un esfuerzo económico importante para intentar comprarlo. Sin embargo, el escenario dista de ser sencillo. A medida que avanzan las gestiones, aparecen competidores que obligan a Colón a mirar de reojo. Uno es Palestino de Chile, que desde hace varios días viene mostrando un interés concreto y, a la vez, también surgió Platense como un potencial destino para el jugador.

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¿Se cae la opción de Egeel a Colón?

Incluso en Mendoza ya informan que el jugador tiene todo listo para irse a Chile, tras la fuerte propuesta que se hizo en las últimas horas. Cuando entran en escena clubes de Primera División o equipos con participación internacional, las condiciones cambian. No solo desde lo económico, sino también desde lo deportivo, un aspecto que suele inclinar la balanza para cualquier futbolista en etapa de crecimiento.

Por las dudas, desde Col&oacute;n hicieron algunas consultas por Botta.

Por las dudas, desde Colón hicieron algunas consultas por Botta.

Esto sepultaría las chances sabaleras, que por las dudas habría consultado por un viejo conocido: Rubén Botta. Desde lo económico es un desafío importante debido a un salario elevado para la categoría, pero su jerarquía lo convierte en una opción atractiva en caso de buscar un golpe de efecto para ir por el ascenso. En caso que no se concrete lo de Eggel, el dinero podría usarse para tentar al enganche, actualmente en Defensa. Pero ojo, también habrá que ver si quiere bajar de categoría, por lo que la dirección deportiva manejaría también más alternativas.

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Por ahora, la atención sigue puesta en Eggel, pese a lo que se informa en Mendoza y un posible acuerdo con Palestino. Colón sabe que tiene competencia y que corre desde atrás frente a algunas propuestas. Pero también entiende que el corto receso de la Primera Nacional obliga a actuar rápido. Las próximas horas serán determinantes.

Colón Marcelo Eggel Rubén Botta
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