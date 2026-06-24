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Medrán diagrama el plan de Colón para visitar a Deportivo Madryn a la espera de noticias

El plantel de Colón sigue con las prácticas en este breve receso con miras al cotejo ante Deportivo Madryn, con un Ezequiel Medrán que está atento al mercado

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 15:25hs
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Medrán diagrama el plan de Colón para visitar a Deportivo Madryn a la espera de noticias

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón empezó a enfocarse en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. Mientras el mercado sigue abierto y la dirigencia trabaja junto al director deportivo Diego Colotto para cerrar más refuerzos, Ezequiel Medrán avanza con la plan para visitar a Deportivo Madryn por la 19ª fecha de la zona A.

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El encuentro está programado para el 5 de julio, desde las 15, y el entrenador ya sabe que deberá realizar al menos una modificación obligada, ya que Federico Rasmussen llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión.

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La buena noticia para el cuerpo técnico es que Pier Barrios está en condiciones de reaparecer, por lo que todo indica que ocupará el lugar vacante en la zaga. Una variante prácticamente cantada. Sin embargo, las principales incógnitas pasan por la mitad de la cancha y el ataque. La floja producción mostrada por el equipo en Resistencia dejó interrogantes abiertos y no se descarta que Medrán analice retoques en busca de una mejor respuesta futbolística.

Pier Barrios, listo para volver en Col&oacute;n.

Pier Barrios, listo para volver en Colón.

¿Habrá un nuevo Colón ante Deportivo Madryn?

Mucho dependerá también de las novedades que arroje el mercado. Este miércoles se incorporó el extremo Franco García, una alternativa que amplía las opciones ofensivas, aunque la dirigencia continúa trabajando para satisfacer los pedidos prioritarios del entrenador: la llegada de un centrodelantero y un volante creativo.

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Por eso, los próximos días asoman determinantes. Mientras el plantel continúa con los entrenamientos en el predio, el DT espera definiciones que podrían modificar parte de su planificación. Con el debut de la segunda rueda cada vez más cerca, el armado del equipo sigue atado a los movimientos que pueda concretar Colón fuera de la cancha.

Colón Ezequiel Medrán Deportivo Madryn
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