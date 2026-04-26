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¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Bryan Ferreyra?

Colón tiene todo listo para recibir a Godoy Cruz por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional, mirando de reojo en la previa al árbitro Bryan Ferreyra

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 10:28hs
¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Bryan Ferreyra?

Gentileza La Gaceta

Colón se prepara para recibir este domingo, desde las 19, a Godoy Cruz por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional, urgido de volver a ganar tras la derrota con Morón. El Sabalero buscará un nuevo triunfo que le permita sostener su invicto como local y continuar en lo más alto de la tabla.

• LEER MÁS: Colón recibe a Godoy Cruz con la meta de sostener el invicto en casa y seguir arriba

¿Cómo le fue a Colón con Bryan Ferreyra?

En la previa, uno de los focos se posa sobre el árbitro del encuentro, Bryan Ferreyra, con quien el historial muestra un balance parejo. Bajo su conducción, Colón disputó ocho partidos, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

El antecedente más reciente se remonta al 22 de febrero de 2026, cuando el conjunto santafesino igualó 0-0 en Salta frente a Central Norte.

Embed - Primera B - Fecha 02 - Central Norte 0 - 0 Colon

En tanto, la última alegría con Ferreyra como juez fue el 27 de julio de 2025: triunfo 1-0 ante Almirante Brown en Santa Fe, con gol de Federico Jourdan.

Embed - Colón 1-0 Almirante Brown | Primera Nacional | Fecha 22 (Zona B)

Con estos antecedentes, Colón intentará inclinar aún más la balanza a su favor y seguir consolidando su buen presente en el torneo.

Colón Godoy Cruz Bryan Ferreyra
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